Marco Rossetti è la new entry di Doc-nelle tue mani, ma sapete proprio tutto sulla vita privata dell’attore? Spunta una foto proprio con lei.

Davvero strabiliante questa nuova stagione di Doc-nelle tue mani, vero? Iniziati il 13 Gennaio scorso, questi nuovi episodi dell’amatissima serie televisiva stanno riscuotendo un successo davvero impressionante. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

A rendere davvero imperdibili questi nuovi episodi di Doc-nelle tue mani, non soltanto vi è questa nuova storia che è perfettamente attinente col dramma ch, da circa due anni, anche noi stiamo vivendo, ma anche l’ingresso di nuovi e straordinari interpreti. Oltre a Luca Argentero, Pierpaolo Spollon e Matilde Gioli, il cast si è arricchito ancora di più. E sta offrendo dei veri e proprio talenti. Parliamo, ad esempio, di Giusy Buscemi, ma anche di Marco Rossetti. Anche l’amatissimo attore romano, infatti, è una nuova recluta dell’ospedale. E vesti i panni del giovanissimo infettivologo Damiano. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Appurato che, ancora prima di Doc, il buon Rossetti ha preso parte a tantissime altre serie tv di successo, cosa sappiamo sul suo status sentimentale?

Leggi anche –> Anticipazioni Doc-nelle tue mani, terza puntata: colpo di scena incredibile, Andrea adesso ne è convinto

Marco Rossetti è la new entry di Doc, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Insieme a Giusy Buscemi e a tantissimi altri straordinari interpreti, anche Marco Rossetti è la nuova recluta di Doc-nelle tue mani. Stiamo parlando del giovanissimo ed affascinante Damiano, l’infettivologo dell’ospedale.

Leggi anche –> Giusy Buscemi è Giulia in Doc: com’era a Miss Italia? Sono trascorsi 10 anni

Nato a Roma l’8 Settembre del 1985, Marco Rossetti inizia sin da piccolo a studiare recitazione. E a fare in modo che la sua passione diventi un vero e proprio lavoro. Ad oggi, infatti, l’attore romano è un volto amatissimo. E, soprattutto, super noto. Come dimenticare, ad esempio, la sua interpretazione in Ris Roma, ma anche Il cacciatore e tantissimi altri lavori di successo. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? Purtroppo, poco e niente! A quanto pare, l’attore romano è particolarmente riservato su questo aspetto della sua vita. Spulciando il suo canale Instagram, però, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti in compagnia di una giovanissima fanciulla. Chi è? Eccola qui.

Si tratta di Beatrice Arnera, anche lei amatissima attrice. Gli ultimi scatti insieme, sia chiaro, risalgono al 2020. Attualmente, quindi, non sappiamo se siano ancora una coppia oppure no.