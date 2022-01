Oggi è un rapper famosissimo: qui era un bambino che già si esibiva a scuola

In questa foto era solo una bambino ma già si esibiva a scuola davanti a tutti, oggi è un rapper molto amato: riuscite a riconoscerlo?

Questo bambino in foto è oggi un rapper molto amato e apprezzato. Nello scatto che vediamo, ripreso da un video pubblicato sui social, si trova a scuola, anni e anni fa, mentre canta davanti ai suoi compagni.

Riconoscerlo è difficile, dato che, con gli anni, è un po’ cambiato. Vi anticipiamo che, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica quando era molto giovane. Il suo primo album è uscito nel 2006 e da quel momento, non si è più fermato. L’abbiamo visto per ben due volte al Festival di Sanremo. L’ultima sua partecipazione risale al 2017. Per caso, guardando questa foto, notate qualche somiglianza con un rapper molto amato?

Riconoscete questo bambino? Oggi è un rapper famosissimo e amato da tutti

Difficile riconoscere il rapper in questa foto, che risale a tanti anni fa, precisamente dovrebbe risalire a 28 anni fa. Nel video reso noto, l’artista canta nella sua scuola, alle medie, davanti a tutti gli altri bambini.

E’ evidente che fin da piccolo la passione per la musica e per il canto è sempre stata forte. Negli anni non l’ha abbandonata e oggi è diventato uno dei rapper più amati e apprezzati. Come vi abbiamo anticipato, ha partecipato per ben due volte al Festival di Sanremo. Ma adesso, vi forniamo più indizi affinchè possiate individuarlo. L’artista ha partecipato alla kermesse musicale nel 2016. Sul palco dell’Ariston ha portato il brano Quando sono lontano. Nel 2017 vi ha nuovamente partecipato, cantando il brano Ragazzi Fuori. Adesso, dopo questi importantissimi indizi, avete capito chi è il bambino in foto?

Ebbene sì, stiamo parlando di Clementino. E’ lui il protagonista dello scatto che vi abbiamo mostrato in alto. Il video è stato condiviso sul suo social. Il rapper canta davanti ai bambini della sua scuola, alle medie. La data risale all’anno 1993 e il luogo è Cimitile.

Sappiamo, infatti, che Clementino è nato ad Avellino e cresciuto tra Cimitile e Nola. Voi, guardando la foto da bambino, l’avreste mai riconosciuto?