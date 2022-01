Perchè è finita tra Elodie e Marracash? La cantante finalmente racconta tutto

Sapete perchè è finita la storia d’amore tra Elodie e Marracash? La cantante finalmente racconta tutta la verità in un’intervista

Fino a poco tempo fa erano una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Ad un certo punto, però, le loro strade si sono divise. La separazione ha provocato un profondo senso di dolore nei fan. Molti speravano che la loro storia d’amore procedesse sempre a gonfie vele. I due artisti, invece, hanno deciso di lasciarsi. A distanza di qualche mese, l’ex allieva di “Amici” racconta tutta la verità sulla sua relazione con il famoso rapper.

Perchè è finita tra Elodie e Marracash?

Elodie e Marracash sono stati per circa due anni una coppia amatissima dal pubblico italiano. Artisticamente formavano un duo davvero formidabile, quando poi hanno deciso di mettersi insieme tutti stravedevano per loro. I due si sono fidanzati nel 2019. La loro storia, dopo circa due anni, sembrava procedere a gonfie vele. Ad un certo punto, però, i due artisti hanno deciso di separarsi. L’annuncio è arrivato all’improvviso, lasciando i fan senza parole.

Dopo la separazione tra loro è rimasto un bellissimo rapporto. Marra – come lo chiamano gli amici e i fan – ha preteso la presenza della sua ex compagna nel suo ultimo lavoro discografico.

A distanza di mesi, l’ex allieva del talent show “Amici” ha deciso di rompere definitivamente il silenzio. La Di Patrizi ha raccontato tutta la verità sulla fine della storia d’amore con il famoso rapper. Se siete curiosi di sapere cosa ha detto nell’intervista, continuate a leggere l’articolo.

L’artista ha rilasciato una lunga intervista a “Grazia”, al quale ha parlato della rottura con il suo ex compagno Marracash: “Non riesco a pensare a me e lui genitori. Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto. Le crisi sono le mie, ma poi le subiscono anche gli altri. Così è successo con Fabio“.

Elodie ha dichiarato di essere single, smentendo dunque la presunta relazione attribuitole con Davide Rossi: “Ora come ora io ho bisogno di stare da sola“.