Irama sarà uno dei cantanti che si esibirà sul palco di Sanremo 2022: dal vero nome a vedere com’è cambiato dai tempi di Amici, scopriamo ogni cosa.

Mancano pochissimi giorni all’inizio tanto atteso del Festival di Sanremo 2022. Condotta per la terza volta consecutiva da Amadeus, la settantaduesima edizione della più grande manifestazione musicale italiana si accinge a regalare delle cinque serate impressionanti.

A capitanare questa settantaduesima edizione di Sanremo, come dicevamo, vi è ancora lui: Amadeus! A distanza di ben 3 anni dal suo primo Festival, l’amatissimo conduttore è stato confermato al suo timone. Ovviamente, per tutte le cinque serate il buon Sebastiani non sarà affatto da solo. A presentare la kermesse e le sue esibizioni, ci saranno cinque amatissime e splendide donne. A tal proposito, avete visto che nomi pazzeschi ci sono quest’anno sul palco dell’Ariston? A partire da Iva Zanicchi fino a Massimo Ranieri, ne vedremo sicuramente delle belle. Tra questi, però, c’è anche lui: Irama! Per nulla sconosciuto al palco di Sanremo, l’ex cantante di Amici è pronto a conquistare tutto il pubblico di Sanremo. In attesa, però, scopriamo qualche piccola curiosità su di lui. Non ve ne pentirete affatto!

Sanremo 2022, Irama: quando e dove è nato, nome, vita privata ed Instagram

Irama, quindi, sarà uno dei cantanti che si esibirà sul palco di Sanremo 2022. Siete pronti a conoscere ogni cosa sul suo conto? Ebbene. Filippo Maria Fanti – è questo il suo vero nome, il suo pseudonimo deriva dal malese e significa ‘ritmo’ – nasce a Carrara il 20 Dicembre del 1995. Appassionato di musica sin da bambino, il giovane cantante ha raccontato di aver iniziato a scrivere i suoi primi anni da piccolissimo. Pensate, si legge che avesse soltanto 7 anni. Il debutto sul palco che conta avviene esattamente nel 2016 quando, per la prima volta in assoluto, Irama partecipa a Sanremo Giovani e si aggiudica un posto tra le Nuove Proposte, ma la vittoria gli verrà soffiata per un pelo da un giovanissimo Ermal Meta. L’anno del riscatto arriverà esattamente nel 2018. In quest’anno, partecipa ad Amici di Maria De Filippi, si aggiudica la vittoria e cavalca l’onda del successo. Attualmente, infatti, Irama è vincitore di ben 30 dischi di platino. E 3 dischi d’oro.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ad oggi, sembrerebbe che Irama sia felicemente fidanzato con Victoria Stella Doritou, giovanissima e splendida modella dalle origini greche. I due, seppure riservatissimi, fanno coppia fissa da diverso tempo. E sembrerebbero amarsi alla follia. Prima di lei, come ricorderete, Irama ha avuto un fidanzamento di qualche mese con Giulia De Lellis. Non volete perdervi alcun tipo di aggiornamento su di lui? Seguitelo su Instagram. Il suo nickname è: irama.plume.

Com’è cambiato dai tempi di Amici e quel dettaglio che non sfugge

Circa 4 anni fa, Irama ha preso parte ad Amici. E, con il suo stile, il suo carisma e la sua musica, si è riuscito ad aggiudicare la vittoria. Ricordate, però, com’era in quegli anni? Seppure giovanissimo, il cantante di Carrara non è affatto cambiato in tutto questo tempo. Guardate un po’ qui:

Senza alcun dubbio, un dettaglio non vi sarà affatto sfuggito: i gioielli! Avete notato che Irama li indossa sempre? Da quanto si apprende da Donna Glamour, sembrerebbe che sia proprio una sua scelta. Si legge, infatti, che senza il cantante non si sentirebbe addirittura a suo agio. L’avreste mai detto?