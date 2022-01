Virginia Raffaele, tutte le sue imitazioni: da Sabrina Ferilli a Belen Rodriguez

Virginia Raffaele è oggi molto amata e apprezzata: sapete quali sono tutte le sue imitazioni?

Attrice, imitatrice, comica, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica, e doppiatrice, Virginia Raffaele in questi anni ha raggiunto molti traguardi. Nel 2001, assieme a Danilo De Santis e Francesca Milani, dà vita al trio comico Due interi e un ridotto, con il quale vince alcuni festival.

Virginia ha iniziato la carriera a teatro ed è proprio qui che prende parte a numerosi lavori insieme a Lillo & Greg, ma anche in tv e in Radio. Sul piccolo schermo ha recitato in diverse fiction, come in Incantesimo, Carabinieri, Il maresciallo Rocca, L’Onore e il rispetto, Come quando fuori piove. Nel settembre del 2010 entra nel cast di Quelli che il calcio, in qualità di imitatrice. Ebbene sì, sappiamo che la Raffaele è una bravissima imitatrice: ma sapete quali sono i personaggi che ha portato in scena?

Virginia Raffaele, tutte le sue imitazioni: da Sabrina Ferilli a Donatella Versace, quali sono tutti i personaggi

Impossibile non amare Virginia Raffaele. L’attrice con la sua simpatia ci fa sempre ridere. In questi anni ha ampliato la sua carriera. Non è solo un’ottima attrice, ma è anche una conduttrice radiofonica e televisiva, una comica, una doppiatrice e un’imitatrice.

Tutto ha inizio lavorando a teatro, fino ad arrivare in televisione. Nel 2010 entra nel cast del programma Quelli che il calcio, proprio in qualità di imitatrice. Ricordate chi ha portato in scena? La Raffaele ha imitato la criminologa Roberta Bruzzone, Federica Pellegrini, ha imitato, inoltre, l’allora presidente della regione del Lazio Renata Polverini e l’allora naufraga de L’Isola dei Famosi, Eleonora Brigliadori. Ma conoscete tutti i personaggi che l’attrice ha imitato? Ve li riportiamo qui:

Virginia Raffaele in questi anni ha imitato Malika Ayane, Bianca Berlinguer, Maria Elena Boschi, Sabrina Ferilli, Cristina Del Basso, Carla Fracci, Giusy Ferreri, Belen Rodriguez, Fiorella Mannoia, Sandra Milo, Anna Oxa, Ornella Vanoni, Melania Trump, Jessica Rabbit e tantissimi altri ancora. Sono molti anche i personaggi inventati, come Carola Ansaldi, Signora Cassani, Zizzania, Vanessa. Voi ricordate tutte le imitazioni di Virginia Raffaele?