Alessia Marcuzzi, come essere super eleganti anche d’inverno: l’abito non passa inosservato

L’abito di Alessia Marcuzzi ha già conquistato tutti: nero ed elegantissimo, è comunque adatto al freddo della stagione in corso, scopriamone i dettagli!

E’ il trend di quest’inverno per chi non vuole rinunciare all’eleganza e allo stesso tempo fronteggiare le basse temperature: anche Alessia Marcuzzi ha scelto un favoloso abito in maglia e lo ha mostrato in una serie di scatti postati su Instagram.

Fin dal suo esordio in tv nei primi anni ’90, la bellissima conduttrice romana è diventata un’icona di stile e da circa tre decenni è una delle donne famose più seguite anche per quanto riguarda la moda.

In più di un’occasione Alessia ha lanciato o rilanciato tendenze mostrandosi in televisione o sui social sempre al top e con capi all’ultimo grido. Attenzione, ciò non vuol dire che non ami la comodità: in alcune foto l’abbiamo vista anche indossare tute e felpe sportive, anche queste sempre col tocco della sua personalità.

Ha colpito molto l’ultimo abito che ha sfoggiato in alcune foto su Instagram si tratta di un abito nero, che a prima vista potrebbe sembrare normalissimo ma vi assicuriamo che ha un dettaglio davvero chic che non passa assolutamente inosservato!

Alessia Marcuzzi, l’abito le sta d’incanto: cosa lo rende così particolare

Sempre attiva sui social nonostante la decisione di allontanarsi dalla tv, la Marcuzzi si è mostrata in tutto il suo splendore: l’elegante vestito in maglia total black presenta un collo e una scollatura profonda sulla schiena. E’ di Mango, aderente ma morbido e molto sensuale.

Un capo del genere può essere personalizzato in molti modi, come ad esempio con una maxi cintura in vita ed è indicato per l’inverno. La schiena nuda è il dettaglio più glamour e alla Marcuzzi dona in modo particolare.

Come si vede dalle immagini, Alessia ha poi spezzato la monotonia del nero con un rossetto fucsia.

Un’idea niente male, vero?