“Avevo deciso di stare lontana dal lavoro”: racconta tutto alle telecamere

Un doppio appuntamento imperdibile, quello con Verissimo. Da questa edizione, infatti, il talk show condotto da Silvia Toffanin va in onda per due volte alla settimana, di sabato e di domenica pomeriggio. Tantissime interviste inedite, durante le quali i personaggi più amati del nostro mondo dello spettacolo si raccontano a cuore aperto, tra carriera e vita privata.

Lo ha fatto anche una famosa artista, che ha parlato a cuore aperto di un periodo molto buio del suo passato. “Ero stanca, stanchissima”, in seguito il racconto dell’attrice ai microfoni di Verissimo.

Verissimo, il retroscena che non tutti conoscono: “Avevo deciso di stare lontana dal lavoro”, il racconto

“Avevo deciso di stare lontana dal lavoro, però mi mancava tanto. Ero stanca, stanchissima, non dormivano mai. C’erano giorni in cui dicevo “io domani non ci arrivo, muoio di stanchezza prima, perché veramente due figli così ravvicinati sono stati molto faticosi””. Con queste parole, Simona Cavallari parla del periodo difficile che ha dovuto affrontare dopo la seconda gravidanza. L’attrice ha scoperto di essere incinta del suo secondo figlio dopo soli 5 mesi dalla nascita del primo, Pablo.

“Ero molto triste, la tristezza è arrivata quando io e Daniele ci siamo lasciati, lui per me era tutto. Io avevo sempre sognato una famiglia, non volevo far crescere dei figli in una famiglia separata, si è infranto il sogno più grande della mia vita”, aggiunge l’attrice, parlando della separazione col cantautore Daniele Silvestri, papà di Pablo e Santiago.

L’attrice continua raccontando che questo periodo buio è coinciso con l’inizio di Squadra Antimafia e non ha avuto il tempo di metabolizzare: “Dovevo stare sul set, non potevo neanche piangere, ricordò che la truccatrice mi faceva piangere piegata, così le lacrime scendevano per terra e non doveva rifarmi il trucco…Però da una parte è stata la mia salvezza, il lavoro e le amicizie create sul set, mi hanno aiutato”.

E voi, conoscevate questo retroscena del passato di Simona Cavallari? Potete rivedere la sua intervista e tutte le altre di Verissimo sull’app di Mediaset Infinity.