Brad Pitt, la nuova fiamma sarebbe una famosa cantante: di chi si tratta

La nuova fiamma del famoso attore Brad Pitt sarebbe una cantante abbastanza nota: in questo articolo vi sveliamo la sua identità

È uno degli attori più affascinanti di Hollywood. Per molte donne è un sogno nel cassetto. Dopo la recente separazione, l’attore sembrerebbe aver voltato pagina. La nuova fiamma sarebbe una famosa cantante. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Se sì, vi consigliamo di vedere l’articolo fino alla fine.

Chi sarebbe la nuova fiamma di Brad Pitt

William Bradley Pitt, detto Brad, è un attore e produttore cinematografico nato il 18 dicembre 1963. La sua carriera e lunghissima e soprattutto piena di riconoscimenti. Ha vinto due premi Oscar, di cui uno per aver prodotto il film “12 anni schiavo” e l’altro come miglior attore non protagonista per “C’era una volta a… Hollywood”.

Ha guadagnato una certa notorietà interpretando un cowboy autostoppista nel film “Thelma & Louise”. In seguito ha recitato ne “In mezzo scorre il fiume”, “Vento di passioni” e nell’horror “Intervista col vampiro”. Ottiene un gran successo anche con “Seven” e “L’esercito delle 12 scimmie”. Per quest’ultima ha vinto il Golden Globe per il miglior attore non protagonista e ha ricevuto una prima candidatura all’Oscar.

Ha preso parte poi a produzioni di grande successo come “Fight Club”, la trilogia Ocean’s, “Vi presento Joe Black“, “Mr. & Mrs. Smith”, “World War Z”, “Il curioso caso di Benjamin Button” e “L’arte di vincere”, per questi ultimi due sono arrivate le candidature all’Oscar come miglior attore protagonista e miglior film.

Anche la sua carriera di produttore è stata ricca di successi. Quasi tutti i suoi film sono candidati all’Oscar come miglior film. Ha vinto inoltre un Critics Choice Award, uno Screen Actor Guild Award, un Premio BAFTA, un secondo Golden Globe e un Premio Oscar per il miglior attore non protagonista.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposato la prima volta con l’attrice Jennifer Aniston, divorziando dopo appena cinque anni. In seguito ha sposato l’attrice Angelina Jolie, firmando il divorzio pochi anni dopo. Insieme alla Jolie ha sei figli, tre dei quali in seguito ad adozione internazionale.

Secondo il tabloid “The Sun”, attualmente Pitt starebbe frequentando una cantante famosa. Si tratta di Lykke Li, cantante svedese di 35 anni, che vive a pochi minuti di auto da Pitt. La loro frequentazione sarebbe iniziata lo scorso anno, grazie alla vicinanza delle rispettive dimore. La nuova coppia sarebbe riuscita a incontrarsi in gran segreto mantenendosi lontana dai riflettori e dai paparazzi.