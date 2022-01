“Continuare sarebbe stato inutile”, lascia per sempre Uomini e Donne: l’annuncio gela i fan della protagonista del programma.

I colpi di scena, a Uomini e Donne, non mancano mai. E, nelle ultime ore, è emersa una notizia che non farà piacere ai telespettatori della trasmissione di Maria De Filippi. Una delle protagoniste delle ultime puntate, infatti, ha annunciato il suo abbandono.

Attraverso le sue stories di Instagram, la protagonista ha rivelato i motivi per i quali ha deciso di interrompere la sua avventura nello studio di Canale 5. “Continuare in queste circostanze sarebbe stato pressoché inutile”, si legge sui social. Scopriamo i dettagli di questa notizia.

Uomini e Donne, la corteggiatrice lascia la trasmissione: sui social spiega il motivo

Da diverse puntate non la vediamo in studio e ora sappiamo che la sua assenza sarà definitiva. Attraverso Instagram, una delle protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne ha annunciato di aver lasciato il programma. “Già da qualche settimana il mio percorso con Matteo non era più lo stesso; inoltre nelle ultime registrazioni non sono potuta essere presente per via della situazione che oggi come due anni fa ci accompagna costantemente”, queste le parole dell’ormai ex corteggiatrice. Di chi si tratta?

Di Martina Viali, una delle pretendenti del nuovo tronista Matteo Ranieri. La bellissima bionda è stata una delle prime a colpire il tronista, che l’ha subito portata in esterna. Tra di loro, però, qualcosa è cambiato e, complici altri problemi, Martina ha deciso di lasciare il programma. Ecco le sue parole, riportate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover:

Un abbandono inaspettato, quello di Martina, che sin dalle prime apparizioni è diventata protagonista assoluta del trono di Matteo.

Con l’uscita di scena di Martina, Matteo è completamente concentrato su altre due corteggiatrici, Federica e Denise. Molto diverse tra loro, entrambe sembrano piacere molto al tronista, che è già in seria difficoltà. Chi delle due la spunterà diventando la sua scelta?