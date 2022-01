Diletta Leotta è un volto amatissimo dello spettacolo italiano, ma avete mai visto i suoi genitori? Come si chiamano e di che cosa si occupano.

Non solo conduttrice sportiva, ma anche attrice. Insomma, è proprio il caso di dirlo: Diletta Leotta è un’artista in tutto e per tutto. Per la prima sul grande schermo accanto a due grandi del cinema italiano, l’amatissima siciliana ha saputo ampiamente dimostrare e confermare la sua poliedricità.

Nata a Catania il 16 Agosto del 1991, Diletta Leotta inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo davvero da piccolissima. Dopo aver ultimato il suo percorso scolastico, infatti, la siciliana inizia a muovere i primi passi sul piccolo schermo locale. E, da quel momento, non si è mai più fermata. Il 2011 è l’anno della svolta. È proprio in quest’anno, infatti, che sbarca a Mediaset. E diventa la colonna portante di un noto programma di La5. Tutto il resto, poi, è storia. Ad oggi, Diletta Leotta è uno dei volti più amati della televisione italiana. E, grazie alla sua bellezza, ma anche straordinaria bravura, si annovera tra le stelle del piccolo schermo nostrano. Cosa sappiamo, però, sui suoi due genitori? Recentemente, la conduttrice sportiva ha condiviso una foto in loro compagnia, ma chi sono? E di che cosa si occupano?

Chi sono i genitori di Diletta Leotta e di che cosa si occupano

Che il successo di Diletta Leotta sia sconsiderato, è davvero indiscusso. Vi siete mai chiesti, però, chi siano i suoi genitori? E, soprattutto, che cosa fanno nella vita? Sappiamo benissimo che, ad oggi, la conduttrice sportiva vive a Milano e che appena può raggiunge i suoi a Catania. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più sul loro conto?

Proprio recentemente, in occasione delle festività natalizie, Diletta Leotta ha condiviso sul suo canale social ufficiale una sua foto in compagnia della sua mamma e del suo papà. Stiamo parlando proprio di Ofelia Castorina, splendida donna ed identica a sua figlia. E di Rori Leotta. Che cosa fanno nella vita la mamma e il papà di Diletta? Ebbene. Sulla mamma, purtroppo, abbiamo pochissime notizie, se non che è un’appassionata di architettura ed arte. Del padre, invece, sappiamo che è un avvocato civilista.

Sono davvero bellissimi, vero?