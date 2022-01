“Doc – Nelle tue mani”, il pubblico ha notato un’importante assenza: perchè il famoso attore non c’è più?

Nella seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”, il pubblico ha notato un’importante assenza: ecco perchè il famoso attore non c’è più

I telespettatori di Rai Uno stanno apprezzando la seconda stagione della famosa serie televisiva. Gli ascolti sono letteralmente alle stelle. Qualcuno già pensa ad una nuova stagione. Non è passata inosservata, però, l’assenza del famoso attore. In questo articolo vi spieghiamo per quale motivo non figura più nel cast della serie tv di Rai 1.

“Doc – Nelle tue mani”, perchè il famoso attore non c’è più

“Doc – Nelle tue mani” è una serie televisiva molto amata dagli italiani, trasmessa su Rai 1 in prima serata. La serie è giunta alla seconda stagione (attualmente in onda). È scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli. La prima stagione è stata diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, mentre la seconda da Beniamino Catena e Giacomo Martelli.

La trama è incentrata sulla storia del medico Andrea Fanti, personaggio interpretato dall’attore Luca Argentero, che lavora al Policlinico Ambrosiano a Milano come primario del reparto Medicina Interna. Un giorno, il padre di un ragazzo deceduto da poco nel suo reparto si reca in ospedale armato di pistola e gli spara un colpo alla testa. Il medico riesce a sopravvivere, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita trascorsi. Andrea si trova così costretto a ricominciare da capo.

Durante la seconda stagione, i produttori della serie tv hanno deciso di occuparsi della pandemia di Covid-19. Anche quest’anno la serie ha avuto un successo enorme in termini di ascolti. Circa 5 milioni di telespettatori in media guardano gli episodi di “Doc – Nelle tue mani” su Rai 1.

Il pubblico più affezionato, però, si è accorto di un’assenza molto importante. Nel cast della seconda stagione, infatti, non figura l’attore Raffaele Esposito, che nella serie televisiva ha interpretato il cattivissimo primario Marco Sardoni.

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, l’attore ha svelato: “Marco Sardoni aveva chiuso un ciclo finendo in galera. Era un personaggio negativo, che poi ha avuto un momento di crisi e che ha subito la punizione che meritava. Per me è stata una bellissima esperienza. Da una parte ho un po’ di rammarico. Quel set mi ha dato tanto dal punto di vista professionale e umano, per cui mi sarebbe piaciuto tornare”.