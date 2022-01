Da diversi anni, Elisa Isoardi è lontana dalla tv: nel corso di una intervista ha spiegato come questo evento sia per lei molto duro.

È uno dei volti più amati della televisione italiana, Elisa Isoardi. Recentemente sul piccolo schermo come ospite di Mara Venier a Domenica In oppure come naufraga de L’Isola dei Famosi, la conduttrice cuneese è tra le vere e proprie stelle del piccolo schermo nostrano.

Seppure Elisa Isoardi abbia preso parte poco meno di un anno ad un’esperienza televisiva davvero straordinaria, si può dire che sono diversi anni che la conduttrice è lontana dalla tv in questi panni. Era esattamente il 2010 quando, dopo due anni magnifici, la bella Isoardi conduceva l’ultima puntata de La prova del cuoco. Ne è passato di tempo da quel momento, eppure Elisa non ha avuto più l’occasione di poter condurre un programma tutto suo. E, soprattutto, di essere la colonna portante di qualcosa di straordinario. A parlarne apertamente, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua intervista a Gente, la conduttrice ha spiegato quanto per lei sia duro affrontare questo momento, ma di come stia riuscendo a trovare la forza per tentare di superarlo. Scopriamo insieme le sue parole.

Elisa Isoardi lontana dalla tv: la dolorosa confessione, le sue parole

Era esattamente il 26 Giugno del 2020 quando Elisa Isoardi, prese le redini in mano dopo Antonella Clerici, conduceva l’ultima puntata de La prova del cuoco. Con grande rammarico e dolore, perché il cooking show ha segnato una parte importante della sua vita, la conduttrice cuneese salutava il suo pubblico. Purtroppo, dopo quel momento, la bella Isoardi, seppure in tv come protagonista di altre esperienze, non ha vestito più i panni di conduttrice. E questo, com’è giusto che sia, è motivo di grande dolore.

A parlare apertamente di questo ‘stop forzato’, è stata proprio la diretta interessata sul settimanale ‘Gente’. “Dopo 18 anni di carriera, quando la macchina si ferma, è come se si fermasse tutto. Il telefono comincia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché”, ha racconto al giornale. Spiegando, inoltre, che stare lontana dalla tv non è assolutamente semplice, anzi davvero dura. Tuttavia, la splendida piemontese ha saputo ricavare del buono da questo spiacevolissimo evento. Ed ha raccontato di stare dedicando molto tempo alle sue passioni.

““Mi sono sentita fragile, mi sono domandata più volte: perché sono ferma?”, ha continuato a dire. Spiegando, inoltre, di quanto il supporto del suo pubblico social le sia di grande aiuto.