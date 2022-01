Ha partecipato a Bake Off Italia 7 ed era il più giovane dei concorrenti, ma che cosa fa oggi dopo il terzo posto? Com’è la sua vita lontana dai riflettori.

Anche voi adorate Bake Off come talent, vero? Come darvi torto! Condotto sin dalla sua prima edizione da Benedetta Parodi, il programma di Real Time continua ad essere tra quelli più visti ed apprezzati da tutti gli amanti della pasticceria.

Proprio recentemente, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è giunta al termine la nona edizione, che ha visto il trionfo della giovane Daniela Ribezzo, e qualche settimana fa invece è iniziato Bake Off-dolci sotto un tetto con Flavio Montrucchio. Siete curiosi, però, di scoprire qualche cosa in più su alcuni degli ex partecipanti del talent? Un po’ di tempo fa, vi abbiamo parlato di Hasnaa Machaar, seconda classificata alla settima stagione del programma, ma cosa sappiamo sul terzo classificato della medesima edizione? Come ricorderete, il pasticcerie amatoriale che si è aggiudicato il posto era uno il più giovane dei concorrenti, ma siete curiosi di sapere che cosa fa oggi? Com’è cambiata la sua vita lontana dai riflettori? Scopriamolo insieme.

Era il più giovane dei concorrenti di Bake Off Italia 7: che cosa fa oggi lontano dalla tv?

Ha partecipato a Bake Off Italia 7 e, seppure il più giovane di tutti i concorrenti di quell’edizione, ha saputo ampiamente dimostrare il suo incredibile talento. Aveva 19 anni ai tempi della sua partecipazione al programma ed era un ‘semplice’ studente, eppure la sua bravura non è assolutamente passata inosservata. La vittoria non è arrivata per un soffio, è vero, ma il talento sfoggiato tra i fornelli non è stato affatto dimenticato. Stiamo parlando proprio di lui: Riccardo Pagni.

Ad oggi, infatti, sono davvero tantissimo le persone che si chiedono che fine abbia fatto il giovanissimo concorrente di Bake Off Italia 7. Siete pronti anche voi a scoprirlo? Ebbene. A quanto pare, sembrerebbe che il buon Pagni abbia detto, almeno fino a questo momento, ‘addio’ al mondo della tv, ma non a quello della pasticceria. Dal suo canale Instagram, infatti, abbiamo rintracciato alcuni scatti che ritraggono le sue succulente e squisite prelibatezze. Ad oggi, però, non sappiamo se abbia continuato i suoi studi e se sia riuscito a far diventare la sua passione un vero e proprio lavoro. Noi ci auguriamo di si.

Anche voi facevate il tifo per lui?