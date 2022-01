Dopo il GF, Flavio Montrucchio è diventato un conduttore di successo: sapete qual è il suo titolo di studio? Non tutti lo immaginano.

Correva esattamente il 2001 quando, per la prima volta in assoluto, Flavio Montrucchio partecipava al Grande Fratello e ne usciva trionfatore. Da quel momento, la sua scalata al successo è stata immediatamente ed incredibile.

Nato a Torino il 15 Maggio del 1975, Flavio Montrucchio compie il suo esordio sul piccolo schermo nel 2001. È proprio in quest’anno che, dopo aver precedentemente partecipato a diversi programmi e campagne pubblicitarie, fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. E, dopo esattamente 92 giorni, ne usciva da trionfatore. Apprezzatissimo da tutto il pubblico italiano durante il suo percorso nella casa di Cinecittà, è soltanto una volta terminata la sua esperienza al GF che il buon Montrucchio cavalca ancora di più la cresta dell’onda. Attore e conduttore di successo, attualmente Flavio è uno dei volti più amati della televisione italiana. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio? Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che prima del successo l’attore torinese abbia lavorato come promotore finanziario. Qual è stato, però, il suo percorso?

Qual è il titolo di studio di Flavio Montrucchio?

Ad oggi, come dicevamo, Flavio Montrucchio è un amatissimo personaggio televisivo. Attualmente al timone di Bake Off- dolci sotto un tetto e Primo appuntamento, l’ex vincitore del Grande Fratello si conferma un conduttore di spessore. E super apprezzato. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio? Prima di entrare a far parte della casa di Cinecittà, l’attore torinese ha lavorato in banca, ma com’è andato a finire il suo percorso scolastico?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, prima di dedicarsi al mondo del lavoro e a quello dello spettacolo, abbia portato al termine il suo percorso di studio. Ed abbia conseguito il diploma scientifico. Avete letto proprio bene, si! È proprio questo, quindi, il suo titolo di studio. Diteci la verità: l’avreste mai immaginato?

Conoscevate questo retroscena?