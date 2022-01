Forse non tutti lo sanno, ma l’attore di The Good Doctor, Freddie Highmore ha una moglie: cosa sappiamo su di lei? È un vero mistero!

Il celebre attore Freddie Highmore a quanto pare non si dedica solo al lavoro nella sua vita. In maniera assolutamente privata e nascosta, è convolato a nozze da poco, lo sapevate? Ma cosa sappiamo su sua moglie?

Il giovane attore prodigio sta attraversando un periodo veramente favorevole per quanto riguarda la sua carriera di attore. Già in tenerissima età ha interpretato ruoli che ormai sono diventati iconici e l’hanno reso celebre. Come non citare La fabbrica di cioccolato, insieme a Johnny Depp o Neverland-Un sogno per la vita. Attualmente l’attore è alle prese con la fortunata serie televisiva The Good Doctor, che sta appassionando migliaia di fan in tutto il mondo. Ma il talentuoso attore non si dedica esclusivamente al lavoro, infatti durante un’intervista ha rivelato di essersi sposato da poco. Ma cosa sappiamo su questa donna del mistero?

Cosa sappiamo sulla moglie di Freddie Highmore?

Questa moglie è veramente la donna del mistero! L’attore Freddie Highmore ha una moglie e la tiene gelosamente al sicuro dal mondo mediatico. Lui stesso è una persona che ama la privacy e a cui non piace sventolare la sua vita privata ai media. Tuttavia, essendo un volto pubblico e un attore affermato, è inevitabile che così tanta curiosità aleggi su questa misteriosa ragazza. Già da tempo c’erano state delle indiscrezioni su un presunto matrimonio, confermate poi dallo stesso attore durante un’intervista.

Highmore nel salotto di Jimmy Kimmel Live ha confermato la notizia dopo che chiunque, vedendo la fede, gli poneva la domanda. Ha anche dichiarato che le sue maniere inglesi lo portano ad essere molto trattenuto e cauto su questa situazione, a cui ancora deve abituarsi. Ha dichiarato che: “Sono sposato con una donna meravigliosa, quindi sì, mi sento molto felice”. Ha confermato solo che la moglie è britannica, ma niente di più. L’identità della coniuge è veramente un mistero, il quale non si può svelare nemmeno dal profilo Instagram dell’attore, che al momento è inattivo.

Non ci resta che aspettare e scoprire chi è la fortunata signora Highmore. E voi sapevate che l’attore si era sposato?