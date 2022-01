GF Vip, Soleil manda un messaggio ad Alex: la risposta dell’attore non lascia dubbi

Durante il programma radiofonico del GF Vip, Soleil ha nominato una camicia di Alex Belli, che ha risposto via social in modo molto chiaro.

Il feeling tra Soleil Sorge ed Alex Belli sembra non volersi spezzare in nessun modo neanche ora che lui non è più nella casa del GF Vip e che addirittura è entrata in gioco la sua compagna Delia Duran.

La ‘connessione’ di cui spesso l’attore ha parlato, è più viva che mai e ogni momento è giusto per farla tornare a galla. Ad esempio quando, nelle ultime ore, i Vipponi sono stati impegnati nella conduzione di un programma radiofonico su richiesta del Grande Fratello, l’influencer italo americana ha tirato di nuovo in ballo l’argomento.

Ha infatti nominato una camicia di Belli indossata anche da lei qualche settimana fa e che aveva incuriosito non poco anche Alfonso Signorini. Come accade da ormai più di un mese a questa parte, i due continuano a inviarsi segnali a distanza e infatti la risposta dell’ex volto di CentoVetrine non si è fatta attendere.

Alex Belli, la risposta a Soleil è chiara: avete fatto caso a quel ‘dettaglio’?

Sentitosi ‘invocato’ dall”amica artistica’, l’attore parmense non ha perso tempo a rispondere. Sui suoi profili social ha postato un video in cui si vede la camicia in questione ed ha scritto: “Belli check anche quando non check”.

Il dettaglio che però non è sfuggito a nessuno è la canzone di sottofondo. Si tratta del romanticissimo brano Tu si’ na cosa grande. Nonostante la decisione di andarsene all’estero dopo la clamorosa lite con Signorini che lunedì sera lo ha cacciato dallo studio, Alex si conferma una presenza fissa in questo GF Vip.

Sebbene abbia affermato che questo “non è più il suo game”, secondo voi manterrà la parola o lo rivedremo tra in studio quanto prima?