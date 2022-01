Il ricordo terribile di Ronn Moss: “E’ stato brutto!”, cosa accadde all’attore Hollywoodiano.

È forse uno dei volti più conosciuti della televisione a livello mondiale. Ronn Moss è stato l’interprete più noto del personaggio di Ridge in Beautiful. Questa volta però, l’attore torna a parlare di un ricordo davvero terribile del suo passato. Cosa accadde?

Chi è che non conosce l’attore americano Ronn Moss? Il grande successo che l’attore ha riscontrato nella sua carriera, deriva in parte dal ruolo di Ridge Forrester nella longevissima soap opera Beautiful. In un momento della sua vita però, ha deciso di lasciare il ruolo ad un altro attore e dedicarsi alle nuove opportunità della vita. Ma vi siete mai chiesti come mai ha deciso di lascare Beautiful dopo ben 25 anni? La motivazione è racchiusa in un terribile ricordo del suo passato, che ha raccontato durante un’intervista molto intima a Verissimo.”È stato brutto!” ha dichiarato. Siete curiosi di sapere cosa è successo all’attore?

Leggi anche Sono passati quasi 20 anni: la ricordate in Beautiful? Fece innamorare ben due protagonisti

Il terribile ricordo di Ronn Moss: cosa accadde

Un’intervista davvero spiazzante quella di Ronn Moss nel salotto di Silvia Toffanin. L’attore lo aveva già rivelato, ma a distanza di anni il ricordo sembrerebbe ancora molto vivo dentro di lui. Parlando proprio di Beautiful, Ronn Moss ha spiegato che “Era arrivato il momento, sulla base di molte cose che erano successe, e che non erano coincidenze. Una è stata un gravissimo incidente d’auto in cui siamo rimasti coinvolti io e mia moglie. Io ho picchiato la testa, ho rotto la spalla, è stato davvero brutto”.

Leggi anche Beautiful, anticipazioni americane: al matrimonio di Steffy arriva una misteriosa invitata incappucciata…

Il racconto dell’attore continua così: “In seguito mi è successo che facevo molta fatica a ricordare i dialoghi dello show. Mi sono reso conto che sarebbe stato un problema. Quindi mi sono detto, penso che devo prendermi una pausa. Ho iniziato ad ascoltare l’universo, che mi diceva ‘devi fermarti ora, devi prendere un’altra direzione’, così ho ascolato il mio istinto. È stato difficile abbandonare una cosa con cui avevo così tanta familiarità. Ma avevo capito che era arrivato il momento di esplorare altri ambiti, per vedere cosa c’era la fuori. Per intraprendere percorsi più creativi”.

Leggi anche Beautiful, ricordate la “vecchia” Hope? Oggi ha completamente stravolto il suo look

Un racconto davvero incredibile e spaventoso! Voi conoscevate questo retroscena sul passato di Ronn Moss?