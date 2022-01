La dottoressa Pimple Popper, la vita di Delano è tragicamente cambiata: episodio choc in clinica, è successo l’inimmaginabile.

Dopo la dottoressa Craythorne de La clinica della pelle, c’è un’altra esperta di pelle che sta facendo impazzire tutti. Stiamo parlando proprio di lei: Sandra Lee, famosissima dermatologa ed esperta youtuber.

Protagonista indiscussa della docu-serie ‘La dottoressa Pimple Popper’, la mitica Sandra Lee accoglie i suoi pazienti nel suo studio. Ed ascolta non solo i problemi che attanagliano la pelle di ciascuno di loro, ma anche i loro disagi. Tra le tante storie che ci è capitato di seguire, non possiamo fare a meno di raccontarvi di quella di Delano. Alle telecamere del programma di Real Time, il giovane non ha potuto fare a meno di raccontare quanto la sua vita sia cambiata, e purtroppo in peggio, da un momento all’altro. “Avevo 19 anni quando ho iniziato ad avvertire un leggero fastidio”, ha iniziato a raccontare. Ad oggi, Delano si rende conto di non poter più andare avanti così. Ed è per questo motivo che ha scelto di rivolgersi alla Lee.

La storia di Delano a La dottoressa Pimple Popper, mai visto nulla di simile: che choc

Alle telecamere de ‘La dottoressa Pimple Popper’, Delano non ha potuto fare a meno di raccontare il problema che non gli fa vivere un ottimo rapporto col suo problema. E che, da poco più di 10 anni, condiziona fortemente la sua vita.

Delano ha raccontato di avere una grossa protuberanza dietro la spalla. “Ho avvertito un leggero fastidio. Ho notato un rigonfiamento e ho creduto di essermi stirato il muscolo”, ha continuato a dire il giovane al programma. Raccontando, però, che molto presto quello che doveva essere un ‘problema’ di poco conto, si è rivelato ben altro. Seppure abbia consultato diversi medici, però, nessuno ha saputo capire di che cosa si trattava. Ed anche la dottoressa Pimple Popper appena vista la situazione di Delano non è riuscita a darsi una spiegazione. L’enorme protuberanza del giovane, infatti, non era un ‘semplice’ lipoma, ma una massa piena di liquido.

Dopo aver fatto tutte le analisi del caso e portato un campione di liquido in laboratorio, la dottoressa Pimple Popper ha saputo dare una diagnosi al suo paziente. Si tratta, infatti, di un linfoangioma, ovvero un tumore benigno che consiste nell’ostruzione dei basi linfatici.