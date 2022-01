Chi è l’ex compagno di Miriana Trevisan: che lavoro fa e la sua attuale fidanzata famosa

Sapete chi è l’ex compagno di Miriana Trevisan? Scopriamo insieme che lavoro fa e chi è la sua attuale fidanzata famosa: l’avreste mai detto?

È, senza alcun dubbio, tra le protagoniste indiscusse del GF Vip, Miriana Trevisan. Divenuta una delle concorrenti di questa edizione a partire dalla prima puntata, l’ex protagonista di Non è la rai ha saputo ampiamente facilmente conquistare l’attenzione su di sé.

Con il suo forte e determinato carattere, Miriana Trevisan ha saputo facilmente conquistare il centro della scena. Sempre pronta a mettersi in gioco e a dire la sua opinione senza troppe remore, l’ex valletta di Mike Bongiorno sta vivendo un percorso davvero unico. Non soltanto perché ha stretto dei legami davvero speciali con tanti di loro, ma anche perché sembrerebbe aver trovato l’amore. Stiamo parlando proprio di Biagio D’Anelli. Come continuerà tra loro dopo il GF VIP? Chi lo sa, anche se ci auguriamo un futuro roseo. In attesa di scoprirlo, però, siete curiosi di sapere chi è stato l’ex compagno? A quanto pare, sembrerebbe che i due siano stati insieme fino a poco tempo prima del suo ingresso in casa. Scopriamo insieme di chi parliamo, del suo lavoro e chi è la sua fidanzata attuale piuttosto famosa.

Miriana Trevisan, chi è l’ex compagno?

Da quanto si apprende dal web, quindi, sembrerebbe proprio che poco prima che Miriana Trevisan entrasse nella casa del GF Vip, avesse un compagno. A parlarne apertamente, non soltanto è stato Giacomo Urtis nel corso della sua esperienza nella medesima casa di Cinecittà, ma anche il diretto interessato sul suo canale social ufficiale.

A questo punto, però, ci chiediamo: chi è l’ex compagno di Miriana Trevisan? Forse in molti lo conoscono: stiamo parlando di Vito Fiusco, imprenditore calabrese e proprietario di due grosse catene di ristoranti nel capoluogo laziale. A quanto pare, la relazione con l’ex volto amatissimo di Non è la Rai è definitivamente terminate, ma il buon Fiusco sembrerebbe aver ritrovato l’amore accanto ad un volto noto della tv italiana. Lei si chiama Veronica Ursida. Ed è conosciuta da tutto il pubblico italiano per la sua recente partecipazione a Uomini e Donne.

Sono davvero splendidi insieme, vero?