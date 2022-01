Non tutti lo immaginano: sapete qual è il titolo di studio di Flavio Insinna?

Flavio Insinna è ormai da diversi anni il volto che fa compagnia a milioni di italiani prima dell’ora di cena, conducendo il noto quiz l’Eredità. Ma parlando della sua vita privata, sapete qual è il suo titolo di studio?

Non solo conduttore di successo, Flavio Insinna è anche noto per essere un attore e showman italiano. Tra i suoi ruoli più celebri possiamo ricordare il capitano dei Carabinieri Flavio Anceschi, interpretato per ben cinque stagioni nella fortunata serie tv Rai Don Matteo. Per quanto riguarda la filmografia ha partecipato come attore in Ex, di Fausto Brizzi, Bianca come il latte, rossa come il sangue e Il professor Cenerentolo. Nella sua carriera però, ha espresso il suo meglio come conduttore. Ha presentato Affari tuoi, riportando il programma in auge, La corrida nel 2011, commentatore dell’Eurovision 2020 e molti altri. Ma sapete qual’è il titolo di studio del simpatico Flavio Insinna?

Sapete qual è il titolo di studio di Flavio Insinna?

Conosciamo molto di questo brillante volto della tv italiana, non solo per il suo ruolo in tv, ma anche per la sua attività di filantropo. Insinna infatti, è un grande sostenitore della beneficienza. Nel 2015 ha donato a Medici senza frontiere la sua barca di quasi 15 metri, chiamata Roxana. Il presentatore desiderava regalarla perché fosse usata nel mar Egeo come soccorso ai profughi siriani. Veramente un bellissimo gesto!

Classe 1965 e originario di Roma. Per quanto riguarda la sua formazione scolastica sappiamo che Flavio Insinna dopo aver conseguito il diploma di maturità classica, ha tentato senza successo, di accedere all’Arma dei Carabinieri. Dopodiché si è iscritto alla scuola di recitazione di Alessandro Fersen e nel 1990 si è diplomato al Laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti a Roma. Da li la sua carriera nel mondo della televisione è iniziata senza fermarsi più. Si è anche preso una piccola ‘rivincita’ per quanto riguarda il rifiuto dal corpo Carabinieri, infatti, ha avuto l’occasione di interpretare questo ruolo tanto amato in diverse fiction di successo.

Noi adoriamo Flavio Insinna, e voi conoscevate il suo titolo di studi?