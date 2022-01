Sanremo 2022, chi è Elisa: età, carriera, marito e curiosità sulla cantautrice, tra i Big in gara al prossimo Festival della canzone italiana.

Ci siamo! Ormai manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova, attesissima, edizione di Sanremo. Si tratta dell’edizione numero 72 della kermesse canora più amata del nostro Paese. A condurre ci sarà per la terza volta consecutiva Amadeus e, a gareggiare, un gruppo di Big davvero stellare. Un mix di artisti emergenti, amatissimi dai giovani, e colonne portanti della musica italiana. Tra queste ultime c’è senza dubbio lei, Elisa.

Oltre venti anni di carriera per la cantautrice, che ha ottenuto la notorietà al grande pubblico proprio grazie alla vittoria di Sanremo 2001, con l’indimenticabile Luce (tramonti a nord est). In attesa si ascoltare il brano scelto per Sanremo 2022, dal titolo O forse sei tu, conosciamo qualcosa in più sulla cantante.

Elisa è una dei Big di Sanremo 2022: le curiosità sulla straordinaria cantautrice

Nata a Trieste il 19 dicembre del 1977, a 44 anni Elisa Toffoli torna a Sanremo nella categoria Big. Aveva 23 quando con la sua Luce ha trionfato sul palco dell’Ariston, nell’edizione del 2001. Da lì una carriera ricca di straordinari successi, durante la quale ha vinto tutti i principali premi e riconoscimenti in ambito musicale nel nostro Paese: da Sanremo alla Targa Tenco, da due Premi Lunezia a 15 Italian, Wind e Music Awards, e ancora Festivalbar, Nastro d’argento e Premio Regia Televisiva.

Un talento immenso, quello della cantautrice, una delle poche italiane a scrivere quasi tutti i suoi testi in inglese, tra cui Heaven out of hell, Dancing, No hero. Tra i brani italiani più famosi ed amati ricordiamo Eppure sentire, Una poesia anche per te, Anche fragile, L’anima vola, A modo tuo e tante altre.

Gli appassionati di Amici di Maria De Filippi la ricorderanno nei panni di coach della squadra blu, nel 2015: a vincere l’edizione furono i The Kolors, band facente parte proprio del team guidato dalla cantante. Oltre che cantautrice, Elisa è musicista e produttrice discografica e, nel corso della sua carriera, ha lavorato come regista di videoclip, attrice teatrale, fotografa, doppiatrice e scrittrice.

Elisa, vita privata

Elisa è felicemente sposata con Andrea Rigonat, il suo chitarrista: la cerimonia si è tenuta nel settembre del 2015, nella basilica di Sant’Eufemia a Grado, in provincia di Gorizia. Invitati speciali delle nozze i loro due figli, all’epoca piccolissimi: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, del 2013.