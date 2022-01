Sanremo 2022, lite dietro le quinte: “È colpa dello stylist”, cos’è successo

Lite dietro le quinte a Sanremo 2022, l’indiscrezione riportata dal famoso manager: “È colpa dello stylist”, ecco cos’è successo

Due anni fa, Mogan e Bugo furono protagonisti di una clamorosa lite sul palco dell’Ariston di Sanremo. Un momento che resterà nella storia della manifestazione canora. D’altronde i gossip non mancano mai nella settimana sanremese. Questa volta si parla di una pesante lite tra due concorrenti in gara. La colpa sarebbe del look e dello stylist.

Sanremo 2022, lite dietro le quinte: l’indiscrezione

Tutto pronto per la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Mancano appena quattro giorni all’inizio della manifestazione canora. Il Festival si terrà dal 1° al 5 febbraio 2022 dal teatro Ariston di Sanremo. Per il terzo anno consecutivo il conduttore e direttore artistico sarà Amadeus. Il pubblico ha chiesto a gran voce la sua riconferma.

Il direttore artistico ha formato una squadra esemplare, formata da ventidue big e tre new entry provenienti da Sanremo Giovani. Questa la lista dei ventidue cantanti: Achille Lauro, Aka7Even, Ana Mena, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Irama, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Dargen D’Amico, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La rappresentante di lista. A questi – ripetiamo – si aggiungeranno i tre artisti provenienti da Sanremo Giovani.

A pochi giorni dall’inizio del Festival, un’indiscrezione infiamma l’Ariston. Secondo quanto riportato dal manager Angelo Napolillo, ci sarebbe stata una lite dietro le quinte del teatro sanremese. Attraverso il proprio account Twitter, Napolillo ha dichiarato che Donatella Rettore e Ditonellapiaga, in gara insieme al Festival di Sanremo 2022, avrebbero litigato a causa del look e dello stylist. “Pare sia colpa dello stylist di Donatella. Sembra che a quest’ultima i look della sua compagna d’avventura proprio non vadano a genio”, ha scritto il famoso manager.

Sui social, però, le due artiste si mostrano felici e sorridenti. La notizia ovviamente è un’indiscrezione e come tale vi invitiamo a prenderla con le pinze. Sarebbe entusiasmante, però, assistere ad un nuovo siparietto sul palco come quello di Bugo e Morgan durante il Festival di Sanremo 2020.