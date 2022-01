Saranno di moda questo inverno? Jennifer Lopez le indossa così: spettacolari!

Ci ha abituati ai look più glamour, ma Jennifer Lopez non manca mai di stupire: visto cosa indossa in questa foto recente?

E’ decisamente una delle donne più belle del mondo e il suo talento di ballerina, attrice, cantante ne fanno una delle pop star più amate. Jennifer Lopez, a 52 anni è ancora un’icona fashion e, col fisico da urlo che ha, qualunque capo le sta d’incanto.

Seguitissima sui social, le basta pubblicare un solo scatto con un certo outfit e milioni di donne prendono ispirazione da lei. Proprio un’immagine postata in questi giorni ha catturato parecchio l’attenzione.

Il look mostrato dalla celeberrima cantante è davvero particolare e, molto probabilmente, diventerà un nuovo must di questa stagione invernale. Dopo averci incantato in bikini e giacca di pelle per la promozione del film Marry Me , la bellissima portoricana ha lasciato di nuovo tutti a bocca aperta.

La novità presentata ha davvero dell’incredibile, siamo certi che ve ne innamorerete!

Jennifer Lopez, avete visto cosa indossa? Vi verrà voglia di imitarla

L’ex moglie del cantante Mark Anthony e attuale compagna del suo ex Ben Affleck, oggi è il volto del marchio Coach. Per pubblicizzare i capi dell’azienda, ha indossato una favolosa tuta fucsia con pantaloni over a vita bassa e felpa crop con cappuccio.

Ma avete notato quel particolare? Nella foto si vede lei a bordo della bicicletta in tuta e con i tacchi! Sì, avete letto bene! L’artista ha voluto mescolare il glamour con un trendissimo look urban, in modo da risultare chic e stare comoda allo stesso tempo.

Anche sul sito ufficiale dell’azienda si è mostrata con un outfit del genere: pantaloni bianchi e t-shirt con ombelico scoperto accompagnati da sandali col tacco. Inutile dire che il risultato è super fashion, siete d’accordo?

Scommettiamo che JLo ha appena lanciato una nuova moda per questo inverno? Quante di voi seguiranno la sua idea?