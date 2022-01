Saranno presto marito e moglie! Spunta l’anello con diamante, le nozze sono vicine

Le due star di Hollywood convoleranno a nozze: l’anello non lascia dubbi e ora anche People conferma che presto saranno marito e moglie.

Stanno insieme dal 2017 ed il 5 aprile 2021 è nato il loro primo figlio, che hanno chiamato Dakota. Lui è il volto di un film cult del cinema americano, lei, di otto anni più piccola, ha raggiunto la fama grazie al ruolo da protagonista nel film Disney per la tv Wendy Wu: Guerriera alle prime armi.

Condividendo lo stesso lavoro, si sono incontrati per la prima volta sul set di Changeland. Avrete certamente capito che parliamo di Macaulay Culkin e della sua compagna Brenda Song.

L’ex bambino prodigio di Mamma, ho perso l’aereo e Mamma, ho perso l’aereo: mi sono smarrito a New York, autentici cult degli anni ’90, è nato nella Grande Mela il 26 agosto 1980 in una famiglia di ben sette figli. Suo padre, famoso attore di teatro, divorziò dalla madre quando lui aveva 15 anni.

I rapporti tra i genitori sono stati burrascosi anche e soprattutto per la gestione del patrimonio guadagnato dal ragazzino che conobbe una fama planetaria quando era appena un adolescente.

Proprio a causa di queste controversie familiari, nel 1995 si allontanò da mondo del cinema per poi farvi ritorno dieci anni dopo. Oggi è di nuovo attore ma anche cantante ed è diventato papà l’anno scorso.

Chi è la compagna di Macaulay Culkin: stanno per diventare marito e moglie!

La madre di suo figlio è la famosa attrice Brenda Song, con cui è in coppia dopo il matrimonio fallito con Rachel Miner e la relazione di 8 anni con Mila Kunis.

Nonostante la coppia sia sempre stata molto riservata sul fronte privato, la Song è stata beccata dai paparazzi per le strade di Beverly Hills con un vistoso anello con diamante.

Quella che poteva essere solo una voce, ora trova conferma in quanto riportato da People: “I due sono emozionatissimi all’idea di un futuro insieme. Macaulay e Brenda hanno adorato stare insieme come una famiglia da quando hanno accolto Dakota. E il fidanzamento [ufficiale] è il naturale passo successivo per loro”.

Che dire, tantissimi auguri a questa coppia così amata!