“Avrei voluto più figli, ma non ho potuto”: la star di Hollywood racconta tutto

La famosa star di Hollywood racconta tutta la verità sulla sua vita privata: “Avrei voluto più figli, ma non ho potuto”, ecco le sue parole

È una delle attrici più amate dal pubblico. La sua fama è internazionale. Tutti la conoscono, ma pochi sapevano questo retroscena legato alla sua vita privata. L’artista ha deciso di raccontare tutta la verità. Per la prima volta si è lasciata andare ad alcune confessioni che hanno lasciato tutti senza parole.

LEGGI ANCHE: “Ho sofferto di depressione dopo il divorzio”: l’amaro racconto della star di Hollywood

La star di Hollywood racconta tutto: le sue parole

“Avrei voluto avere più figli, ma non ho avuto la possibilità. Mi sarebbe piaciuto avere dieci bambini“, la star hollywoodiana racconta tutta la verità per la prima volta nella sua vita. La sua carriera procede a gonfie vele, di recente è uscita una serie televisiva su Amazon Prime che la vede protagonista. Un famoso magazine l’ha scelta come donna copertina del prossimo numero e lei si è raccontata in un’intervista che ha toccato temi molto intimi.

LEGGI ANCHE: Senza trucco e senza inganno: la celebre star si mostra al naturale, è incantevole!

Per la prima volta nella sua vita, infatti, la famosa attrice ha parlato della sua voglia di maternità. La star ha confessato che avrebbe voluto molti più bambini, addirittura dieci, come dice nell’intervista, ma non ha potuto. Siete curiosi di sapere per quale motivo? Se sì, vi consigliamo di leggere tutto l’articolo. Oltre a svelarvi l’identità della star hollywoodiana di cui stiamo parlando, vi riportiamo anche il suo racconto molto molto toccante.

LEGGI ANCHE: Nicole Kidman come non l’abbiamo mai vista: look stravolto, vederla così vi spiazzerà completamente

La famosa attrice Nicole Kidman è stata scelta da “Marie Claire Australia” per la copertina del nuovo numero. Durante il servizio fotografico, la star hollywoodiana si è raccontata, toccando temi mai affrontati sino ad allora. L’attrice, infatti, ha parlato della sua voglia di maternità, dichiarando: “Avrei voluto avere più figli, ma non ho potuto“. La Kidman, infatti, ha lottato a lungo con l’infertilità.

Kidman ha avuto quattro figli: le più piccole sono Faith e Sunday, nate dal matrimonio con Keith Urban; mentre con l’ex marito Tom Cruise ha adottato altri due bambini (oggi adulti) Connor e Bella. “Adoro essere madre, adoro i bambini: sono buffi e non hanno filtri. Ma poi li vedi crescere e prendere la loro strada”, ha dichiarato l’attrice.