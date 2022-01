Tina e Gemma insieme in tv, ma non a Uomini e Donne! Dove le vedremo

Tina e Gemma insieme in tv, ma non a Uomini e Donne! Dove vedremo le due acerrime “nemiche”, protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne non sarebbe lo stesso senza di loro. Da ormai tantissimi anni sono le protagoniste assolute della trasmissione: i loro battibecchi sono ormai una certezza, in ogni puntata. Parliamo proprio di loro, Tina Cipollari e Gemma Galgani: tra l’opinionista e la dama del trono Over non c’è alcuna simpatia! Ma sapete dove le vedremo presto in tv? No, Uomini e Donne non c’entra!

Ebbene si, le due ‘rivali’ storiche della trasmissione di Maria De Filippi saranno ospiti di uno dei programmi più amati della nostra tv. Scopiamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

Tina e Gemma presto in tv, ma non c’entra Uomini e Donne: ecco dove le vedremo

Una bellissima notizie per gli appassionati di Uomini e Donne. Nei prossimi giorni, le due “regine” della trasmissione saranno insieme in tv… ma non le programma di Maria De Filippi. Dove le vedremo?

Ebbene, Tina Cipollari e Gemma Galgani saranno ospiti di Verissimo! Le due protagoniste di Uomini e Donne saranno nello studio di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 30 gennaio 2022. Una puntata ‘particolare’: a causa dell’assenza di Amici, che andrà in onda in forma ridotta, Verissimo partirà alle ore 15 e 30. Con tantissime interviste esclusive, tutte da vivere: oltre a Tine e Gemma, saranno in studio i due ex gieffini Manuel Bortuzzo e Valeria Marini, Ornella Vanoni, Barbara Bouchet, Sabrina Salerno e l’amatissima coppia formata da Fabio Caressa e Benedetta Parodi.

Insomma, una puntata tutta da vivere. Appuntamento su Canale 5, domenica, alle ore 15:30.

Perché Amici durerà di meno?

Domenica 30 gennaio 2022 Amici andrà in onda in modo differente dal solito. La registrazione settimanale, infatti, è saltata per via della positività al Covid di alcuni ballerini professionisti della trasmissione. Il programma, però, andrà comunque in onda in forma ridotta, fino alle 15 e 30, con il montaggio di alcuni filmati, non dallo studio.