Dal 2006 Silvia Toffanin è al timone di Verissimo: ricordate chi c’era prima di lei?

Chi c’era al timone di Verissimo prima di Silvia Toffanin: ricordate la conduttrice di allora?

Verissimo è una trasmissione televisiva molto seguita. Nei mesi scorsi c’è stata una grande novità. Dopo alcuni cambiamenti a Mediaset, è stato deciso di mandarlo in onda anche la domenica pomeriggio.

Al timone troviamo Silvia Toffanin che ci accompagna per due pomeriggi settimanali. Si tratta di un programma televisivo italiano, il cui genere può considerarsi tra il rotocalco, il talk show e il costume ed è trasmesso dal 16 settembre 1996 su Canale 5. In ogni puntata, sono numerosi gli ospiti presenti. Arrivano in studio diversi personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a raccontarsi e spesso a rivelare anche dettagli mai confessati prima. Silvia Toffanin è alla conduzione del format dal 2006, anche se, nei precedenti due anni, ha curato in qualità di giornalista di moda, una rubrica al suo interno. Ma prima della Toffanin, chi era al timone della trasmissione? Lo ricordate?

Dal 2006 Silvia Toffanin è al timone di Verissimo: ma ricordate chi c’era prima?

Dal 2006 Silvia Toffanin è alla conduzione di Verissimo, programma televisivo italiano, il cui genere può considerarsi tra il rotocalco, il talk show e il costume. Viene trasmesso dal 16 settembre 1996 su canale 5.

La Toffanin, nei due anni precedenti, prima di prendere il timone, aveva un altro ruolo. Ha curato in qualità di giornalista di moda, una rubrica che le era riservata all’interno. In ogni puntata, sono diversi gli ospiti che arrivano in studio. Le interviste sono sempre ricche di sorprese e di colpi di scena e proprio per questo, sono molto seguite dai telespettatori. Ma ricordate prima di Silvia, chi c’era la timone di Verissimo?

Nel 2006, il famoso programma di canale 5 era condotto da Paola Perego, che dovrebbe essere stata al timone solo per una stagione. Ovviamente, prima ancora di Paola Perego, ci sono state diverse conduzione: abbiamo visto Benedetta Corbi, Giuseppe Brindisi, Rosa Terruzzi, Alberto Bilà, Marco Liorni. Quando la trasmissione ha avuto il debutto, al timone c’era Cristina Parodi.