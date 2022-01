Anna Valle in Lea-Un nuovo giorno: quando inizia, cast, trama, quante puntate sono e dove vedere le repliche

In arrivo una nuova fiction targata Rai con protagonista la bellissima Anna Valle. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla nuova fiction, a partire dal cast, trama e quante puntate saranno.

Finalmente rivedremo la talentuosa attrice Anna Valle, dopo un breve stop e dopo averla vista in Luce dei miei occhi e Mina Settembre. Per svolgere questo nuovo e complicato ruolo, la Valle ha preso lezioni da un vero medico messo a disposizione sul set, così da rendere la sua interpretazione ancora più credibile e sentita. Sappiamo che la fiction è stata girata, per gli interni totalmente a Roma, mentre per le riprese esterne nella città di Ferrara. A quanto pare vedremo un nuovo medical drama, categoria molto apprezzata dal pubblico italiano, probabilmente dovuto anche all’attuale situazione sanitaria mondiale, che ha suscitato non poca ansia e allo stesso tempo interesse nel pubblico. Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla nuova fiction con Anna Valle.

Tutto quello da sapere sulla fiction con Anna Valle, Lea-Un nuovo giorno

La trama è un avvincente medical drama con protagonista la bella Anna Valle nei panni dell’infermiera pediatrica Lea Castelli. Al suo fianco troveremo anche l’ex marito, interpretato da Giorgio Pasotti e un nuovo amore, interpretato dal modello e attore turco Mehmet Gunsur. Ci sarà quindi un nuovo triangolo amoroso, ma non solo, anche la vita di una dottoressa che dovrà superare i dolori del passato e affrontare la sua nuova vita.

Nel cast della serie troveremo anche Primo Reggiani e Daniela Morozzi. Nell’attesa di conoscere meglio le avventure di questi personaggi, vediamo quando potremo vedere la serie. Sappiamo che la nuova fiction andrà in onda dopo la fine del Festival di Sanremo, nello specifico martedì 8 febbraio in prima serata su Rai 1. Sembrerebbe proprio che ci potremo godere solo 4 puntate di questa avvincente fiction, trasmesse una ad una, e le repliche saranno trasmesse comodamente sul sito di RaiPlay, così da poter essere riviste ovunque e in ogni momento.

Noi non vediamo l’ora che inizi questa nuova avventura con protagonista Anna Valle! E voi, siete curiosi di conoscere questa nuova storia?