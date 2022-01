Anticipazioni della quarta puntata di C’è posta per te di Sabato 29 Gennaio: in studio ritornerà proprio lui, che gioia immensa.

Un Sabato sera che, diciamoci la verità, difficilmente verrà dimenticato! A partire dalle ore 21:30 di questa sera, Sabato 29 Gennaio, Maria De Filippi sarà al timone di una nuova puntata di C’è posta per te.

A distanza di quattro settimane dall’inizio di questa nuova edizione, Maria De Filippi continua ad essere le regine indiscusse del Sabato sera. E con il suo C’è posta per te è pronta a regalare una serata davvero indimenticabile. Le storie che verranno raccontato, come al solito, saranno tutte imperdibili ed emozionanti. Ed anche gli ospiti che si alterneranno nello studio televisivo di Roma saranno davvero sensazionali. A tal proposito, avete visto di chi stiamo parlando? Stando alle anticipazioni trapelate dal canale social ufficiale del programma, assisteremo ad un graditissimo ritorno e non solo. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Scopriamolo!

C’è posta per te, anticipazioni della puntata del 29 Gennaio: gli ospiti

Dopo l’imperdibile puntata della settimana scorsa di C’è posta per te, che ha visto come ospiti Luca Argentero e Roberto Baggio, Maria De Filippi è pronta a regalare un nuovo appuntamento davvero impressionante. Al momento, come consueto, non sappiamo quali sono le storie che verranno raccontato e, soprattutto, chi ha scelto di chiamare la trasmissione per ricucire i rapporti, quello che però possiamo dirvi è che gli ospiti previsti per questa puntata sono sensazionali.

Mancano pochissime ore alla quarta puntata di C’è posta per te, ma quali sono le anticipazioni di Sabato 29 Gennaio? Sui social, sono stati svelati i suoi ospiti. Ed il suo amatissimo pubblico è letteralmente impazzito di gioia nell’apprendere i loro nomi. Di chi stiamo parlando? Dopo anni dalla sua ultima partecipazione al programma con la sua amatissima collega, ritornerà in studio il bel Marco Bocci. Recentemente in onda con la fiction ‘Fino all’ultimo battito’, l’amatissimo attore umbro sarà il protagonista di un regalo davvero speciale. Il buon Bocci, sia chiaro, non sarà affatto l’unico ospite della serata. Dopo l’incredibile e vittoriosa estate vissuta, Roberto Mancini sarà per la prima volta a C’è posta per te.

Ne vedremo davvero delle belle, vero?