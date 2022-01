Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 29 Gennaio: tantissimi volti nuovi in studio, non ci crederete mai chi ci sarà.

È appena iniziato un nuovo weekend, l’ultimo del mese di Gennaio, e il pubblico italiano non vede l’ora di scoprire chi saranno gli ospiti della puntata di Verissimo di Sabato 29 Gennaio.

Quella che è appena nata sarà una giornata televisiva davvero imperdibile. Non soltanto perché questa sera, a partire dalle ore 21:30, andrà in onda una nuova puntata di C’è Posta per te, ma anche perché dalle ore 16:30 Silvia Toffanin sarà al timone di un nuovo appuntamento di Verissimo. Come al suo solito, la padrona di casa ospiterà nel suo studio televisivo tantissimi ospiti. E tutti si lasceranno andare a degli incredibili racconti. Quali sono le anticipazioni della puntata di quest’oggi, Sabato 29 Gennaio? Al momento, è tutto da scoprire. Nel frattempo, però,s copriamo insieme chi saranno i suoi ospiti.

Anticipazioni puntata di Verissimo del 29 Gennaio: ospiti sensazionali!

È da Settembre scorso che Silvia Toffanin è al timone di una nuova edizione di Verissimo, eppure puntata dopo puntata sa sempre come regalare ai suoi telespettatori del tutto inediti ed incredibili. Ce ne da ampia conferma l’appuntamento di quest’oggi, Sabato 29 Gennaio. Perché? La motivazione è piuttosto semplice: abbiamo letto le sue anticipazioni ed abbiamo scoperto che gli ospiti previsti per questa puntata sono davvero sensazionali. Non soltanto, infatti, vi saranno stelle dello spettacolo italiano, ma anche tantissimi volti nuovi.

Siete pronti a scoprire chi sono i volti che si alterneranno nello studio televisivo di Verissimo?

Melissa Satta: per nulla ‘nuova’ a Verissimo, l’ex velina di Striscia la notizia ed amatissima showgirl ritornerà da Silvia Toffanin per raccontarsi senza filtri. Non soltanto parlerà della sua carriera, ma anche della sua vita privata;

per nulla ‘nuova’ a Verissimo, l’ex velina di Striscia la notizia ed amatissima showgirl ritornerà da Silvia Toffanin per raccontarsi senza filtri. Non soltanto parlerà della sua carriera, ma anche della sua vita privata; Amanda Sandrelli;

Pino Insegno;

Dopo essersi incontrati nuovamente nello studio di C’è posta per te, Pompea ed Antonio racconteranno com’è la loro vita adesso dopo il programma;

racconteranno com’è la loro vita adesso dopo il programma; Enzo Miccio: per la sua prima volta in assoluto, l’amatissimo weeding planner si racconterà tra vita privata e carriera;

per la sua prima volta in assoluto, l’amatissimo weeding planner si racconterà tra vita privata e carriera; Valentina Dallari: anche l’ex tronista di Uomini e donne si racconterà per la prima volta a Silvia Toffanin.

Noi non vediamo l’ora di vedere la puntata di quest’oggi, voi?