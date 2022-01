In Beautiful era Rick Forrester, oggi ha rivoluzionato il suo look: irriconoscibile

In Beautiful ha vestito i panni di Rick Forrester, oggi ha rivoluzionato il suo look: irriconoscibile; com’è l’attore oggi.

Da qualche anno è uscito di scena, ma è stato uno dei protagonisti assoluti di Beautiful. Si, perché Rick Forrester è il figlio delle due colonne portanti della soap, Eric Forrester e Brooke Logan! Da sempre rivale di Ridge, Rick è stato protagonista di tantissime vicende complicate e altrettante storie d’amore turbolente: ricordate quella con Amber Moore? A vestire i panni del giovane Forrester sono stati diversi attori, in particolare Jacob Young.

Ha interpretato Rick dal 1997 al 1999 e poi di nuovo dal 2011 al 2018: seppure poco in scena, solo in apparizioni ricorrenti, è ancora lui a vestire i panni del figlio di Brooke. Tornerà di nuovo nella soap? Staremo a vedere, nel frattempo diamo un’occhiata al look, decisamente rivoluzionato, dell’attore americano. Curiosi di vedere com’è oggi, a distanza di qualche anno?

Beautiful, ricordate Rick Forrester? L’attore oggi ha cambiato look

Si chiama Jacob Young ma per molti è semplicemente Rick Forrester! Per molti anni è stato proprio lui a vestire i panni del figlio di Eric e Brooke e, dal 2018, è apparso in scena di tanto in tanto. In Beautiful, l’attore si mostrava come vi abbiamo mostrato in foto, ma sapete com’è oggi?

Il suo look è rivoluzionato: capelli e barba sono cresciuti! Date un’occhiata al nuovo aspetto dell’attore americano, attraverso questo scatto condiviso proprio da lui sul suo canale ufficiale di Instagram:

Eh si, sembra un’altra persona! L’attore, oggi 43 enne, ha recitato anche il General Hospital, La valle dei pini, Una vita da vivere e Hope & Faith. E voi, lo ricordate nel ruolo del giovane Rick Forrester? Oltre a lui, il figlio di Brooke Logan è stato interpretato da Justin Torkildsen, dal 1999 al 2006, a cui è subentrato Kyle Lowder, dal 2007 al 2011. Dopo di lui, appunto, è tornato in scena Jacob. A voi piacerebbe che Rick diventasse nuovamente un personaggio centrale nella trama di Beautiful?