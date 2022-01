Il primo protagonista di questa quarta puntata di C’è posta per te è Roberto Mancini, regalo speciale per Simone da parte di Martina: la storia.

Aspettavate anche voi con ansia questa nuova puntata di C’è posta per te, vero? In onda da Sabato 8 Gennaio, il people show di Maria De Filippi continua ad essere uno dei programmi più seguiti del Sabato sera. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Con delle storie davvero emozionanti e degli ospiti incredibili, proprio come quelli di questa sera, la trasmissione non perde mai occasione di poter stupire il suo pubblico.

Ad aprire le danze di questa quarta puntata di C’è posta per te, è proprio Roberto Mancini. Per la sua primissima volta in studio, il commissario tecnico della Nazionale azzurra è il regalo speciale per Simone. A chiamare la trasmissione per questa magnifica sorpresa è proprio Martina, sua fidanzata. Scopriamo nei dettagli la sua storia.

C’è posta per te, la storia di Martina e Simone: lui è rimasto senza lavoro

A chiamare C’è posta per Te, è Martina! La giovane donna vuole fare una sorpresa al suo compagno Simone. “Lui si sente un fallito. Per me, invece, lui è il mio campione”, ha detto la padrone di casa nel raccontare la storia della coppia.

Giovanissimi, ma già genitori di due bambini, la storia di Simone e Martina è davvero emozionante. E, soprattutto, racconta la tragica realtà che oggigiorno tantissime persone vivono. Diventati una coppia quando erano soltanto due bambini, i due ‘piccioncini’ sono diventati molto presto una famiglia. E, dopo aver dato alla luce il loro primo figlio, hanno iniziato a far fronte con una cruda realtà: un lavoro precario e uno sfratto sulle spalle. A peggiorare la loro situazione, purtroppo, è il sopraggiungere del Covid. È con l’inizio della pandemia, infatti, che Simone perde il suo lavoro. Ed inizia ad arrangiare. Martina, nel frattempo, continua a lavorare nel bar di sua madre. Quando l’attività, però, chiude anche lei è costretta a reinventarsi. E inizia, così, a fare le pulizie per le case e guadagnando circa 8 euro all’ora.

Siamo nel Maggio del 2021. Simone lavora in un chiosco e guadagna circa 2,50 euro all’ora. Così Martina, resasi conto della situazione, invita il suo compagno a prendere una decisione. “È un mammo perfetto, ma ogni volta che Martina torna da lavoro, Simone si mortifica”, ha raccontato la padrona di casa. “Si chiude in bagno e spesso esce con gli occhi lucidi”, ha detto ancora prima che mostrasse la consegna della posta.

L’emozionante lettera di Martina e l’ingresso di Roberto Mancini

“Ho una ditta edile insieme a mio fratello. Ci occupiamo di ristrutturazioni edili e controsoffittature. Sono qui per offrirti un posto di lavoro. E un contratto di sei mesi. E se ti troverai bene, sicuramente ti verrà rinnovata a tempo indeterminato”: Simone ha trovato lavoro! Ed adesso finalmente può ritornare a sorridere.

L’ingresso di Roberto Mancini ha letteralmente sorpreso Simone!

Insomma, una serata davvero indimenticabile per Simone!