Un vero e proprio colpo di scena a pochissimi giorni dall’inizio del Festival, Fiorello è arrivato a Sanremo: notizia bomba!

È la domanda che tutti, in questi ultimi giorni, vi sarete fatti: Fiorello ci sarà o non ci sarà alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo? Ebbene. Non ne abbiamo la conferma, ma da quanto si apprende da uno degli ultimi post social di ‘Chi’, sembrerebbe che l’amatissimo attore e conduttore sia arrivato in città.

Manca davvero pochissimo a questa settantaduesima edizione di Sanremo! A partire da Martedì 1 Febbraio fino a Sabato 5, il buon Sebastiani sarà la colonna portante di un evento davvero magnifico. E a rendere tutto questo possibile, ovviamente, non sarà soltanto il mitico ed amato conduttore, ma anche le cinque donne che lo affiancheranno, gli ospiti scelti ed, ovviamente, la kermesse di quest’edizione. Quello che, però, ci chiediamo è: Fiorello ci sarà? Sappiamo benissimo che nelle scorse edizioni presentate da Amadeus, il mitico Rosario è stato un’ottimo spalla destra per il direttore artistico. Lo sarà anche quest’anno? Molto probabilmente, si! Cerchiamo di capire qualche cosa in più.

Fiorello al Festival di Sanremo 2022: la notizia che tutti attendevamo

Adesso siamo proprio al completo: Fiorello ci sarà al Festival di Sanremo 2022. Da quanto si apprende da uno degli ultimi post Instagram della settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che il mitico attore e conduttore sia arrivato in città pronto ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa settantaduesima edizione.

“Completamente coperto da maschera e cappello, Fiorello è appena arrivato a Sanremo, all’hotel Globo”, si legge a corredo dell’ultimo post Instagram del giornale ‘Chi’. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che il comico alloggerà nell’albergo ligure per circa una settimana proprio di fronte la stanza di Amadeus. Ma non è affatto finita qui. A quanto pare, sembrerebbe che i suoi interventi saranno letteralmente a sorpresa. E, molto probabilmente, saranno programmati per la serata d’apertura e quella finale, ma anche nel corso delle altre serate. Insomma, un grandissimo colpi di scena!

Se questo è l’inizio, non osiamo immaginare cosa accadrà sul palco dell’Ariston. Noi non vediamo l’ora, voi?