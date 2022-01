Georgina Rodriguez compie 28 anni: il regalo di Cristiano Ronaldo vi lascerà increduli

La moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, ha compiuto 28 anni: il regalo del calciatore vi lascerà veramente increduli

Sono una delle coppie più famose al mondo. Lui è uno dei migliori attaccanti nella storia del calcio. Lei, invece, è una famosa modella. Insieme formano una coppia vincente. Hanno avuto una figlia, Alana Martina, nata il 12 novembre 2017

Georgina Rodriguez compie 28 anni: il regalo di Cristiano Ronaldo è da urlo

Goergina Rodriguez è nata a Jaca, in Spagna, il 27 gennaio 1994. È una famosa modella, divenuta celebre grazie alla storia d’amore con Cristiano Ronaldo, attaccante che milita attualmente tra le fila del Manchester United e della nazionale portoghese. I due si sono incontrati per caso nello store Gucci di Madrid dove lei lavorava. Tra lei e Cristiano è stato amore a prima vista.

La loro storia è divenuta ufficiale nel 2016. Tre anni dopo, invece, sono convolati a nozze. La coppia ha avuto anche una figlia, Alana Martina, nata il 12 novembre 2017. In un’intervista, Georgina ha svelato il segreto per sedurre sempre il marito: andare a dormire sempre in intimo molto seducente: “Perché sedurre e sognare è molto importante e la lingerie è comoda, sensuale e romantica, ha tutto e fa anche felice il tuo uomo”.

Lo scorso 27 gennaio, la moglie di Ronaldo ha compiuto 28 anni, ma avete visto il regalo fattole dal famoso calciatore? Georgina ha festeggiato il compleanno assieme al marito e ai figli di Cristiano. Prima hanno trascorso la giornata in spiaggia, poi il calciatore le ha fatto recapitare un enorme bouquet di fiori e dopodiché hanno cenato in un luogo incantevole. Qui Ronaldo ha sorpreso la sua compagna lasciandola a bocca aperta.

Il calciatore ha fatto un regalo unico. Cristiano ha sorpreso la moglie con uno spettacolo di luci, proiettate direttamente su uno dei luoghi più iconici e rappresentativi di Dubai, ovvero sulla facciata della famosa torre del Burj Khalifa. Secondo le stime del Mirror, il costo per ‘affittare’ la facciata per inserire un annuncio o un messaggio personale va da un minimo di 60mila euro per tre minuti, prezzo che sale nel fine settimana e che cresce al crescere dei minuti.