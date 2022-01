GF Vip, Giucas Casella infuriato con Nathaly Caldonazzo, i concorrenti sono costretti ad intervenire: “Sei falsa e bugiarda”, poi ha un crollo emotivo.

La puntata del GF Vip terminata da qualche ora è stata piena di colpi di scena. Ancora una volta si è parlato del rapporto tra Alex-Delia-Soleil. In questi mesi si è spesso parlato di amore libero, ma mai è stato chiarito il senso da parte della modella e dell’attore.

In settimana, Delia parlando con gli altri, ha spiegato alcuni punti di questo rapporto. Ha confessato che a lei piacciono anche le donne e che con Alex, ci sono stati anche degli incontri con altre figure femminili. Era questo il concetto di amore libero di cui si è spesso discusso, chiarito in diretta. Subito dopo alcuni blocchi, si è parlato della nomination fatta da Giucas Casella a Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima, salvata al televoto, nel quale è uscita Federica, ha lamentato il fatto che la motivazione di Giucas non fosse giusta e che anzi, per lei, l’uomo è falso, e fa soltanto il finto tonto. Quando il concorrente ha visto i filmati, è scoppiato il caos.

GF Vip, Giucas perde il controllo e si infuria con Nathaly Caldonazzo: i concorrenti intervengono

Abbiamo lasciato una puntata decisamente molto forte. In diretta è stato mostrato un video in cui abbiamo visto che Nathaly Caldonazzo non ha preso molto bene la nomination di Giucas. La concorrente ha palesato il suo pensiero, dicendo che per lei lui è falso e fa un po’ il finto tonto.

Quando Giucas ha visto il filmato, è scoppiato il caos. L’uomo si è scagliato duramente contro di lei, perdendo il controllo. Quando Alfonso ha chiesto di rispondere alle affermazioni della Caldonazzo, lui ha esclamato infuriato: “Tu non mi hai salutato… Io non sopporto le bugie, mi dispiace, non è così, non lo devi fare, con me specialmente. Sai cosa vuol dire la parola ‘falso’… sei bugiarda, falsa, lo ribadisco a te, non io“. Mentre diceva queste parole, si è alzato in piedi avvicinandosi a Nathaly e urlando arrabbiato. La donna ha affermato che si trattava di una reazione un po’ eccessiva.

Subito dopo, quando gli altri concorrenti sono intervenuti per fermarlo, dicendo che stava esagerando, lui ha detto: “Mi dispiace, io non sono così, mi scuso con il pubblico a casa“. Il concorrente ha avuto poi un crollo in diretta ed è andato in camera. Un momento molto forte che ha visto protagonisti Giucas e Nathaly: voi da che parte state?