GF Vip, Sophie dopo quanto accaduto non si trattiene: “Tutti falsi e parac**** in questa casa”

GF Vip, Sophie Codegoni dopo quanto accaduto non si trattiene e si infuria: “Tutti falsi e parac*** in questa casa”.

La puntata di venerdì 28 gennaio è stata piena di colpi di scena. Gli scontri non sono mancati e a catturare l’attenzione è stato sicuramente quello che è successo tra Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo.

L’attrice era stata nominata dal paragnosta e non l’ha presa bene. Nei filmati mostrati, ha detto che lui è falso e che fa un po’ il finto tonto in certe situazioni. Quando Giucas ha visto, ha perso il controllo e si è infuriato con lei. Prima ancora della puntata, però, ad arrabbiarsi è stata Sophie Codegoni. L’ex tronista dopo quando accaduto si è molto infuriata e non le ha mandate a dire.

GF Vip, Sophie Codegoni si infuria in casa: “Tutti falsi e parac***”

Al GF Vip gli scontri sono all’ordine del giorno. I concorrenti hanno personalità diverse e molto contrastanti, quindi, è lecito possano sorgere incomprensioni. Certe volte, però, abbiamo visto che la linea del controllo è stata superata. Settimane fa, infatti, Alfonso Signorini è intervenuto proprio per questo motivo.

Prima della puntata di venerdì, Sophie Codegoni, si è scagliata contro i concorrenti. Ma cos’è che l’ha portata ad arrabbiarsi? L’ex tronista aveva lasciato alcune sue cose da lavare in un posto, ma qualcuno le ha spostate nella cesta: “Io ho lasciato le mie cose da lavare…. quella è per buttare le cose”.

Sophie ha chiesto un po’ in giro, ma tutti i concorrenti hanno detto di non aver spostato nulla: “Però, adesso inizio anche io a farlo con gli altri, che butto le loro cose per terra, come se fossero immondizia. Nessuno è stato in questa casa, tutti falsi, parac** tutti, nessuno è stato mai a fare niente in questa casa”, ha esclamato arrabbiata la concorrente. Sembrerebbe che Sophie sia rimasta infastidita da questo gesto, ma anche dal fatto che, dopo aver chiesto, nessuno ha preso la responsabilità. Vivere in una casa con tante persone e non conoscerle bene, è sempre molto difficile e queste incomprensioni ovviamente sono le conseguenze.