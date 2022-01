La vita privata di Barbara Bouchet: chi è stato suo marito e quanti figli ha

La stupenda attrice e ballerina di origine tedesca ha avuto una carriera in giro per il mondo davvero notevole. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamo insieme chi è stato il suo unico marito e quanti figli ha.

Barbara Bouchet è stata sicuramente una delle donne più iconiche della vecchia generazione. Di origine tedesca, ha poi vissuto per molti anni in America e successivamente è stata naturalizzata italiana. Nel nostro paese è diventata popolare nei primi anni 70, dove si fece conoscere per la sua grande avvenenza, partecipando alle prime commedie sexy all’italiana. Ha anche partecipato nel 2020 come concorrente del talent show Ballando con le stelle, classificandosi in semifinale. L’amore per il nostro paese non è legato solo alla carriera, ma anche all’incontro con il marito che le ha donato il regalo di diventare mamma.

Leggi anche Chi è Giorgio Marchesi, Italo ne “La Sposa”: età, carriera, vita privata e cosa faceva prima di diventare attore

Conoscete la vita privata di Barbara Bouchet?

Dopo il declino del filone cinematografico la Bouchet si è reinventata come personaggio televisivo. Ha deciso dedicare la sua attività al fitness, lanciando delle videocassette e dei libri di aerobica che ebbero un discreto successo. Successivamente ha aperto una palestra nella città di Roma. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che l’avvenente donna si è sposata una sola volta con l’attore e successivamente imprenditore napoletano Luigi Borghese, scomparso nel 2006.

Leggi anche Alessandro Borghese, il delicato ‘retroscena’ su suo figlio Gabriel: toccante rivelazione

Da questo amore incredibile sono nati due splendidi figli, Massimiliano e Alessandro. Quest’ultimo vi suona come un nome familiare? Probabilmente si perché stiamo parlando del famosissimo chef italiano Alessandro Borghese, noto per aver portato la passione per la ristorazione anche in tv. Il suo programma 4 ristoranti è diventato davvero un successo, che va avanti tutt’ora. Proprio Alessandro aveva parlato dello splendido rapporto che aveva con il padre, il quale gli avrebbe trasmesso l’amore per le due ruote. Del figlio minore, Massimiliano, si conosce decisamente meno. Sappiamo che è diventato un barman e che, a differenza del fratello, è sempre rimasto accanto alla madre.

Leggi anche Barbara Bouchet, donna meravigliosa: le foto da giovane incantano

E voi conoscevate la vita privata della bella Barbara Bouchet? Dall’amore con Luigi Borghese sono nati lo chef Alessandro e Massimiliano.