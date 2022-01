Oggi Nathaly Caldonazzo è una concorrente del GF Vip, ma ricordate com’era da giovanissima? Lo scatto del passato: com’è cambiata.

È una delle attuali concorrenti del GF Vip, Nathaly Caldonazzo. Entrata a far parte del programma in corso d’opera, l’attrice e showgirl ha saputo facilmente conquistare la scena. Oltre che per la sua incredibile bellezza, la Caldonazzo ha saputo ampiamente dimostrare il suo forte carattere.

Nata a Roma il 24 Maggio del 1969, Nathaly Caldonazzo compie i suoi esordi nel mondo dello spettacolo davvero da giovanissima. Dapprima come ballerina di diversi programmi di successo ed, in seguito, come attrice e volto noto del famoso Bagaglino, Nathaly vanta di un successo davvero impressionante. E, soprattutto, di un curriculum ricco di esperienze televisive piuttosto superlative. Come dimenticare, ad esempio, la sua straordinaria interpretazione in ‘Centovetrine’, ‘L’ispettore Coliandro’ e in tantissime altre fiction di successo, ma anche spettacoli teatrali. Ad oggi, Nathaly si mostra così: davvero bellissima! Siete curiosi, però, di sapere com’era da giovanissima? Appurato che il suo esordio in tv è avvenuto che era soltanto una ragazzina, com’era in quegli anni? Spulciando il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato che ce la mostra in compagnia di Massimo Troisi, suo grande amore. Eccola qui.

Nathaly Caldonazzo da giovanissima: l’avete mai vista? Com’è cambiata

Non si hanno affatto parole per descrivere la bellezza di Nathaly Caldonazzo, vero? Come darvi torto! Vi siete chiesti, però, com’era da giovanissima? Ebbene. Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Abbiamo spulciato con attenzione il suo canale Instagram, sul quale tra l’altro è attivissima, e siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato. Come dicevamo poco fa, in questa foto, la Caldonazzo non è affatto da sola, bensì si mostra in compagnia di Massimo Troisi. Questo, quindi, ci permette di capire che lo scatto risale agli anni ’90.

Appurato questo, quindi, siete curiosi di sapere com’era in quegli anni? E, soprattutto, com’è cambiata in tutto questo tempo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero sorpresi. Seppure siano trascorsi quasi 30 anni dallo scatto, la Caldonazzo non è affatto cambiata nel corso del tempo. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Seppure giovanissima in questo scatto, Nathaly non soltanto continua ad essere bellissima, ma completamente identica al passato. Siete d’accordo?