Ornella Vanoni da giovane: spunta lo scatto, che incanto!

Ornella Vanoni, l’avete mai vista da giovane: spunta lo scatto, era davvero un incanto!

Ornella Vanoni è una delle cantanti più iconiche e talentuose del nostro paese, nonché tra le più longeve a livello di carriera artistica. Noi oggi siamo abituati a vederla così, ma spunta uno scatto di quando era giovane che incanta tutti!

È considerata una tra le più grandi interpreti della musica leggera italiana, una vera icona della musica, e anche una tra le più vendute, con oltre 65 milioni di dischi. Grazie alla sua voce così poliedrica e delicata, riesce ad avere un ampio pubblico oltre a un grande repertorio, che spazia tra pop, musica leggera, musica d’autore, Jazz e vari sotto generi come Bossa nova. Anche la sua vita sentimentale non è stata sicuramente meno piena ed emozionante di quella artistica. Sono state molto celebri le sue travagliate storie d’amore che hanno incuriosito e intrattenuto il pubblico di quegli anni. Proprio del periodo in cui era giovane, spunta uno scatto davvero mozzafiato, la riconoscete?

Spunta lo scatto di Ornella Vanoni da giovane, che bella!

Come stavamo anticipando, le storie d’amore della Vanoni sono principalmente 4. Da prima con il celebre regista teatrale Giorgio Strehler, con il quale resta poco più di un anno. Successivamente inizia un’intensa relazione sentimentale e artistica con Gino Paoli. Questo incontro ha contribuito molto alla carriera di Ornella Vanoni. Dopodiché convola a nozze con il noto impresario teatrale Lucio Ardenzi. Solo in seguito la cantante ammetterà che questo matrimonio, durato nemmeno un anno, è stato un grosso errore di cui non era stata mai convinta a pieno.

In seguito rimarrà legata a lungo con l’avvocato e manager veneziano Vittorio Usigli. Siamo abituati a vedere l’iconica Ornella Vanoni con i suoi 88 anni portati alla grande. Il suo spirito infatti, è come quello di una ragazzina, sempre gioiosa e aperta. In questa foto risalente probabilmente agli anni 70-80, pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, possiamo vedere la bella Ornella Vanoni con il suo splendido sorriso e una chioma di capelli ricci, e come lei stessa afferma nella descrizione, “Con neanche un capello bianco”.

E voi ricordavate Ornella Vanoni da giovane? Era un vero incanto.