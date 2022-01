Qui era solo una bambina: oggi è una delle influencer più amate

La riconoscete? In questa foto era solo una bambina, ma oggi è una delle influencer più amate.

Questa bambina in foto è oggi una delle influencer più amate e apprezzate. In questi anni, abbiamo avuto modo di seguirla e di seguire il suo percorso. E’ nata a Bologna nel 1993 ed è diventata nota nel 2014 con la partecipazione a Uomini e Donne.

Nel programma di Maria De Filippi era la tronista. L’esperienza ha avuto un lieto fine, con il sì alla scelta. Ma la relazione iniziata allora è poi terminata in poco tempo. Fin da piccola ha la passione per la musica e oggi è anche una deejay. Questa bambina, oggi amatissima, ha mostrato una grande forza e tanto coraggio. In un libro ha raccontato la sua storia, legata ai disturbi alimentari, e ha raccontato di essersi ammalata di anoressia. La sua è una storia importante, un segnale di lotta e di rinascita per tutte le persone che vivono e hanno vissuto i disturbi alimentari. Oggi è una donna di grande carattere, ma in questa foto era solo una bambina: la riconoscete?

Era solo una bambina, oggi è una delle influencer più amate: è seguita da u milione di follower

Come vi abbiamo di sopra accennato, la bambina in foto è una delle influencer più amate e apprezzate. E’ sicuramente anche una delle ex troniste di Uomini e donne più seguite. L’abbiamo vista nel programma di Maria De Filippi anni fa e ci ha conquistato.

Oltre ad essere un’influencer, è anche una deejay. Fin da piccolo ha sempre avuto questa forte passione per la musica e l’ha coltivata negli anni. E’ una donna bellissima e in questo scatto era molto piccola: per caso, riuscite a riconoscerla?

E’ Valentina Dallari, l’amatissima influncer che abbiamo visto la prima volta ad Uomini e donne. Valentina in questi anni ha palesato i suoi problemi alimentari, sfociati nell’anoressia. Ha iniziato un percorso di riabilitazione in una clinica. Ne ha anche parlato a febbraio del 2019 in un’intervista al programma di Italia 1 Le Iene: “Quando sono entrata in clinica e mi hanno detto che pesavo 37 chili mi sono messa a piangere ma ero felice”. Oggi lei è diventata un’icona di lotta contro i disturbi alimentari, perchè, purtroppo, questo disturbo colpisce un infinito numero di persone.