Melissa Satta ha anche recitato: la ricordate nella serie tv Il Giudice Mastrangelo 2? Da allora sono passati circa 15 anni.

Melissa Satta è una delle showgirl più amate e apprezzate. E’ nata a Boston, perchè i suoi genitori si erano trasferiti negli Stati Uniti per lavoro. Dopo il diploma al liceo classico, si trasferisce a Milano per iscriversi alla Iulm, ma sembrerebbe che non abbia mai preso il titolo per iniziare la carriera nel mondo dello spettacolo.

Ha iniziato, però, a muovere i primi passi nel mondo della moda, a soli 16 anni. Nel 2003 partecipa al concorso di bellezza Miss Muretto classificandosi seconda ed ottenendo la fascia di Miss Extrema. Nel 2004 partecipa a diverse sfilate nel corso del Milano Fashion Week e diventa poi testimonial per diversi brand. Melissa è diventata particolarmente nota quando è stata scelta come velina mora a Striscia la Notizia. Sul bancone del noto tg satirico l’abbiamo vista dal 2005 al 2008. Subito dopo, per lei, si aprono tantissime porte. La showgirl ha anche recitato, al cinema e in televisione: per caso, la ricordate nella serie Il Giudice Mastrangelo?

Melissa Satta è anche un’attrice: la ricordate nella serie Il Giudice Mastrangelo 2?

Dal 2005 al 2008, abbiamo visto Melissa Satta sul bancone di Striscia La notizia. Qui è stata la velina mora, insieme a Thais Souza Wiggers (in seguito sostituita da Veridiana Mallmann), e ci ha conquistato.

In questi anni, la showgirl ha lavorato come conduttrice, co-conduttrice, valletta, è stata ospite di moltissimi programmi. In ogni trasmissione è sempre impeccabile. Oltre ad avere grande talento e tantissime qualità, ha una bellezza fuori dal comune: impossibile non restarne affascinati. Melissa ha anche recitato al cinema e in televisione. Per caso, ricordate quando ha fatto parte del cast della famosa serie Il Giudice Mastrangelo 2? Ha recitato al fianco del protagonista Diego Abatantuono.

Ecco uno scatto ripreso da una scena della serie, in cui vediamo proprio la conduttrice. Allora era giovanissima, stiamo parlando di circa 15 anni fa, perchè vi ha recitato nel 2006. Voi ricordate la sua interpretazione nella fiction di canale 5?