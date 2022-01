Blanco sarà uno dei cantanti di Sanremo 2022: dal genere della sua musica fino al suo canale Instagram e vita privata, cosa sappiamo su di lui.

Ci sarà anche lui a Sanremo 2022: Blanco! Per la prima volta in assoluto, il giovanissimo cantante si esibirà sul palco dell’Ariston. E, come sapete, non sarà affatto da solo. A rendere ancora di più indimenticabile questa sua prima partecipazione – e senza alcun dubbio non ultima – al Festival, ci sarà proprio lui al suo fianco: Mahmood!

Blanco e Mahmood, quindi, si esibiranno sul palco di Sanremo 2022 insieme. E siamo certi che, con la loro ‘Brividi’, riusciranno a conquistare davvero tutti. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Sappiamo benissimo che il giovanissimo rapper ha compiuto il suo debutto sulla scena musica nel 2020. E, sin da subito, ha saputo catturare l’attenzione di tutti. I tre singoli lanciati quell’anno, infatti, hanno scalato le vette delle classifiche musicali. Ed altrettanto riscontro hanno ottenuto le canzoni del 2021. Come dimenticare, ad esempio, ‘Mi fai impazzire’. Oppure, ‘Blu celeste’. Insomma, sarà anche giovanissimo, ma Blanco già vanta di un successo impressionante. Siete pronti a scoprire qualche cosa in più sul suo conto?

Leggi anche –> Sanremo 2022, sapete chi condurrà se Amadeus dovesse prendere il Covid-19? C’è già il nome

Blanco a Sanremo 2022: quando e dove è nato, Instagram, vero nome e vita privata

Per la sua prima volta, quindi, Blanco sarà uno dei cantanti che si esibirà sul palco di Sanremo 2022. In attesa di poter scoprire se ‘Brividi’, la canzone presentata al Festival e cantante insieme a Mahmood, sarà la vincitrice di questa settantaduesima edizione dell’evento musicale, scopriamo qualche cosa in più su di lui.

Leggi anche –> Annuncio bomba di Amadeus: ci saranno anche loro sul palco di Sanremo 2022, colpo pazzesco

Riccardo Fabbriconi è nato a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, il 10 Febbraio del 2003. Da sempre appassionato di musica, si avvicina a questo mondo e, soprattutto, a quell’hip-hop quando è soltanto un adolescente. Il momento della svolta arriva nel 2020. Quando, per la prima volta, ottiene un contratto discografico. Ed inizia la scalata al successo. Coi suoi singoli, Blanco conquista tutti. E, seppure giovanissimo, rientra tra gli artisti più apprezzati del rap italiano. Ce ne da ampia conferma il fatto che su Instagram, seppure non sia solito condividere scatti personali, è davvero seguitissimo. Non volete perdervi alcun tipo di aggiornamento? Seguitelo qui: @blanchitobebe. Non ve ne pentirete affatto!

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Seppure non sia solito condividere scatti appartenenti alla sua vita privata, sembrerebbe che sia fidanzato con Giulia. Di lei, però, abbiamo pochissime, se non nulle, notizie.