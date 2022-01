Uomini e Donne, Maria De Filippi non si trattiene: “Diventa umiliante”, cosa è successo in puntata.

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Dopo il consueto stop natalizio, la trasmissione di Maria De Filippi è tornata in onda con tantissime sorprese e colpi di scena. Ma anche qualche brutta notizia per alcuni protagonisti…

In particolar modo per una delle dame del Trono Over, che si è trovata di fronte all’ennesima delusione. Lacrime senza fine nello studio del programma, a tal punto che Maria De Filippi si è vista costretta ad intervenire per mettere fine a quanto stava accadendo. Scopriamo cosa è successo.

“Diventa umiliante”, Maria De Filippi interviene a Uomini e Donne

Ebbene sì, non è iniziato nel migliore dei modi il 2022 di Gemma Galgani. Dopo la burrascosa rottura con Leonardo e la storia mai decollata con Stefano, la dama torinese aveva ritrovato l’entusiasmo con l’arrivo di un nuovo cavaliere, il fiorentino Massimiliano. Quest’ultimo, però, dopo un’esterna con Gemma, ha deciso di interrompere la conoscenza, preferendo continuare la frequentazione con Nadia. Una scelta che ha gettato nello sconforto la Galgani, che non si aspettava questa brusca rottura. A tal punto da non trattenere le lacrime in studio.

Una reazione eccessiva per gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che sottolineano come Gemma conoscesse appena il nuovo arrivato, di cui non può essere già così innamorata. La Galgani, però, sottolinea come dopo l’esterna si aspettava qualcosa di diverso e si ritiene molto delusa, continuando a non trattenere la commozione. La discussione va avanti per un bel po’, a tal punto che Maria De Filippi decide di intervenire per chiuderla: “Adesso però le cose sono chiare, non continuerei perché altrimenti diventa umiliante”.

Insomma, anche questa frequentazione non è andata a buon fine per la regina del Trono Over. Gemma riuscirà a trovare l’amore in tv? Non ci resta che seguire le prossime puntate dell’amatissima trasmissione di Canale 5.