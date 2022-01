Amici, “Il mio cuore si è fatto più grande”: è diventata mamma bis, che gioia per l’ex protagonista del talent show di Maria De Filippi.

“La nostra vita cambia di nuovo. Sono super emozionata! Non vedo l’ora di vederti con la tua sorellina!”. Con queste parole, uno dei volti più amati di Amici annuncia di essere diventata mamma per la seconda volta!

Sui social, la ballerina ha postato un lungo messaggio per annunciare la meravigliosa notizia, allegando un dolce scatto della neonata, la piccola Nina. Una pioggia di cuoricini e auguri ha invaso il post, scopriamo i dettagli di questa bellissima novità.

Amici, l’ex ballerina del programma è diventata mamma bis: l’annuncio è dolcissimo

“Sarò brava ce la farò? Non mi faccio più alcuna domanda, ti guardo e tutto viene da sé. Il cuore non si è diviso, s’è fatto più grande. Vi amo infinitamente.. a tutti e tre”. Si conclude così il messaggi di un’amatissima ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che poche ore fa è diventata mamma per la seconda volta, dando alla luce la piccola Nora. Si tratta della sue seconda figlia, che farà compagnia a Nina, nata a marzo del 2019. Ma chi è questa meravigliosa mamma bis?

Si tratta di Romina Carancini, oggi 37 enne, protagonista della quarta edizione del talent show targato Maria De Filippi, nel 2004-2005. La ballerina è arrivata al serale, classificandosi quarta: l’edizione fu vinta dal cantante Antonino, seguito dal ballerino Francesco De Simone. L’abbiamo rivista ad Amici nel 2013 come professionista, ma le frattempo è apparsa in tantissimi programmi di successo, come Ciao Darwin , Buona Domenica, Colorado…

Il papà delle piccole e compagno di Romina è il fotografo Alessandro Rabboni, che sul suo profilo ha condiviso diverse immagini con la neo mamma e la piccola appena arrivata: “Sei nata e hai reso il mio cuore vulnerabile”, scrive il neo papà. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri a Romina e Alessandro, e benvenuta al mondo dolce Nora!