Secondo le anticipazioni della puntata di Domenica In del 30 Gennaio ci sarà un ampio spazio dedicato alla musica e a Sanremo.

È il momento che più aspettavamo di questo fine settimana. E, finalmente, è arrivato. A partire dalle ore 14:00, seppure leggermente raffreddata – come lei stessa ha voluto sottolineare su Instagram – Mara Venier sarà al timone del ventesimo appuntamento con Domenica In.

Domenica 30 Gennaio dalle ore 14.00, Mara Venier sarà in diretta televisiva dagli studi televisivi di Roma per una nuova ed imperdibile puntata di Domenica In. Imperdibile, si! Perché, leggendo le anticipazioni trapelate da TV Blog, è solo questo l’appellativo che ci viene in mente per descrivere la puntata di quest’oggi. Ricca di tantissimi argomenti, di sana e pura musica e di molto altro ancora, la conduttrice veneta sarà la colonna portante di qualcosa di meraviglioso. Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Bando alle ciance: ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi.

Domenica In, anticipazioni del 30 Gennaio: ospiti strabilianti!

Per la ventesima settimana consecutiva, Mara Venier sarà al timone di una nuova puntata di Domenica In. Sembra che sia iniziata da poco questa nuova edizione del suo programma, invece no, sono già trascorso ben 20 settimane. Cosa succederà, però, nel corso della puntata di oggi Domenica 30 Gennaio? E, soprattutto, quali sono le sue anticipazioni? Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che – come al solito – la padrona di casa darà ampio spazio alla parentesi Coronavirus con Pierpaolo Sileri, Matteo Bassetti, Michele Emiliano, Roby Facchinetti, Alessandro Sallusti e Giovanna Botteri, ma darà inizio alle danze a questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Martedì 1 Febbraio, infatti, Amadeus sarà all’Ariston per il suo terzo anno consecutivo e Mara Venier non solo si collegherà con Giovanna Civitillo, moglie del mitico Sebastiani, ma regalerà tantissimi musica al suo pubblico.

Chi sono, però, gli ospiti di oggi in studio? Ne vedremo sicuro delle belle, ve lo assicuriamo! A Mara Venier, infatti, si racconteranno la splendida Loretta Goggi e Ron. Infine, ritorneranno in studio il mitico Shel Shapiro e Bobby Solo.

Insomma, non mancherà assolutamente nulla in questa puntata. Siete d’accordo?