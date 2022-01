Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena: torna in studio una coppia molto discussa

Torna una coppia molto discussa a Uomini e Donne: ad anticiparlo è la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni.

La registrazione di venerdì 28 gennaio 2022 ha visto il ritorno in studio di due coppie nate di recente all’interno di Uomini e Donne. Come accade in genere, dopo qualche tempo dalla scelta del trono classico o dall’uscita dal programma di due ex protagonisti del trono over, anche stavolta rivedremo in studio fidanzati che si sono conosciuti negli ultimi mesi agli studi Elios.

Come rivela la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, a commentare le avventure dei protagonisti a breve troveremo due ex volti del programma: stiamo parlando di Isabella Ricci del suo compagno Fabio, la cui storia sembra procedere a gonfie vele come testimoniato da loro stessi tramite vari post sui social.

Ma non è finita qui! La pagina sopracitata ha infatti fatto un altro clamoroso spoiler: oltre alla dama ravennate e al suo cavaliere, rivedremo in studio una coppia che forse non ci saremmo aspettati di rivedere visto come come si era concluso il suo percorso. Scopriamo di chi si tratta!

Uomini e Donne, torna una coppia molto discussa: in studio ritroveremo proprio loro

L’ex tronista in questione è Andrea Nicole, protagonista di uno dei percorsi più emozionanti nell’intera storia del programma. Il suo percorso di transizione, la determinazione e la tenacia con cui la 30enne è riuscita a superare gli ostacoli che si interponevano tra lei e il suo sogno di diventare donna hanno colpito tutti. Una bellissima storia di rinascita, un esempio per tanti.

Durante la registrazione, la bella Andrea Nicole è stata quindi ospite della puntata insieme al fidanzato Ciprian, sua scelta finale. Come molti di voi ricorderanno, i due erano stati molto criticati in studio soprattutto da Tina Cipollari e Gianni Sperti perché si presentarono raccontando che Ciprian era andato a casa della tronista senza avvisare la redazione, cosa vietata dal regolamento.

Anche Maria era rimasta un po’ delusa da questa mancata trasparenza nei confronti della trasmissione ma, per capire se fra loro le tensioni si sono appianate, non resta che attendere di vedere la puntata.

Secondo voi Andrea Nicole e Ciprian hanno meritato le accuse di Gianni e Tina?