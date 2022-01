Anticipazioni Verissimo 30 Gennaio: coppia di ‘nemiche’ in studio, imperdibile

Le anticipazioni della puntata di Verissimo di Domenica 30 Gennaio prevedono in studio una coppia di ‘nemiche’: puntata imperdibile.

Si prevedono delle vere e proprie scintille nello studio di Verissimo tra qualche ora! A partire dalle 15:30, infatti, Silvia Toffanin sarà al timone di una puntata davvero scoppiettante, che terrà incollati davanti allo schermo milioni e milioni di telespettatori.

In via del tutto eccezionale, la puntata di Domenica 30 Gennaio di Verissimo non andrà in onda a partire dalle ore 16:30 come consueto, bensì dalle 15:30. A quanto pare, infatti, seppure regolarmente in onda dalle ore 14:00, sembrerebbe che la puntata di Amici non sia quella classica, ma che sia stata fortemente riprogrammata per via di alcuni casi di Covid all’interno dei ballerini professionisti del programma. Con la speranza di poter rivedere molto presto la corsa al serale dei giovanissimi talenti, vi anticipiamo che la puntata di quest’oggi di Verissimo sarà ricca di colpi di scena. Stando da quanto si legge dalle anticipazioni, possiamo dirvi che in studio si alterneranno degli ospiti davvero strepitosi. E ciascuno di loro renderà unica e magica questa nuova puntata. Scopriamone i dettagli.

Verissimo, anticipazioni della puntata di Domenica 30 Gennaio: si prevedono scintille!

Così come tutti gli appuntamenti scorsi, anche questa di Domenica 30 Gennaio sarà una puntata piuttosto imperdibile di Verissimo. A partire dalle ore 15:30, quindi, Siliva Toffaniin si mostrerà al suo pubblico in tutta la sua bellezza. E darà il via ad un appuntamento ricco di ospiti, racconti, confessioni e, senza alcun dubbio, scintille, poi capirete il motivo.

Quello che, però, adesso ci chiediamo è: quali sono le anticipazioni di Verissimo di oggi? E, soprattutto, chi saranno i suoi ospiti? Procediamo con ordine!

Il successo di quest’anno del GF Vip è davvero spropositato. È proprio per questo motivo che, a distanza di qualche giorno dalla loro eliminazione, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Manuel Bortuzzo saranno presenti in studio per raccontare le emozioni del loro percorso;

saranno presenti in studio per raccontare le emozioni del loro percorso; Benedetta Parodi e Fabio Caressa: li abbiamo visti recentemente a ‘D’amore e d’accordo’, il programma di Katia Follesa su Real Time. Adesso i due ‘piccioncini’ si racconteranno nuovamente alla padrona di casa di Verissimo;

li abbiamo visti recentemente a ‘D’amore e d’accordo’, il programma di Katia Follesa su Real Time. Adesso i due ‘piccioncini’ si racconteranno nuovamente alla padrona di casa di Verissimo; Barbara Bouchet: grande attrice ed amatissimo volto, la splendida interprete sarà la protagonista di un momento davvero emozionante tra vecchi ricordi, racconti e molto altro ancora;

grande attrice ed amatissimo volto, la splendida interprete sarà la protagonista di un momento davvero emozionante tra vecchi ricordi, racconti e molto altro ancora; Si prevedono scintille con la coppia di ‘nemiche’ più amata dalla televisione italiana. Stiamo parlando proprio di Tina Cipollari e Gemma Galgani. Direttamente da Uomini e Donne, le due donne avranno molto da dire alla Toffanin. Accadrà di tutto!

Direttamente da Uomini e Donne, le due donne avranno molto da dire alla Toffanin. Accadrà di tutto! Infine, un’icona della musica nostrana: Ornella Vanoni!

Insomma, una puntata piuttosto imperdibile. E ricca di colpi di scena. Vero?