Avete mai visto il figlio di Gerry Scotti? Eccolo, chi è e cosa fa nella vita

Gerry Scotti è sicuramente uno dei volti più conosciuti e apprezzati nel panorama televisivo italiano. Sappiamo molto di lui e della sua carriera, ma conoscete anche suo figlio? Scopriamo insieme chi è e cosa fa nella vita.

La longeva carriera di Gerry Scotti ha sicuramente riempito la sua vita, ma il grandissimo successo di presentatore l’ha allontanato dalla sua vita privata. È ormai nota la separazione dall’ex moglie Patrizia Grosso, con cui si è sposato nel lontano 1991. Il loro grande amore purtroppo, si è interrotto nel 2009, ma insieme hanno avuto l’adorato figlio Edoardo. Gerry Scotti non ha mai negato quanto questa separazione lo abbia fatto soffrire, soprattutto perché si è dovuto allontanare dalla sua casa, dove suo figlio è cresciuto. Questo gli ha causato molto dolore, ma fortunatamente Gerry Scotti ha ritrovato la serenità grazie all’attuale compagna Gabriella Perino. Sappiamo che il noto presentatore ha un rapporto davvero bello con suo figlio, stravede per lui!

Chi è e cosa fa nella vita il figlio di Gerry Scotti?

Sappiamo che Gerry Scotti ha avuto un unico figlio, per il quale nutre un grandissimo affetto. Il ragazzo tuttavia, è molto riservato e non si trovano molte informazioni o sue fotografie. Anche nel suo profilo Instagram da dodicimila follower, il ragazzo preferisce mostrare gli stupendi scatti delle sue avventurose vancanze, o della sua compagna. Edoardo Scotti nasce a Marzo del 1992 e successivamente ha studiato all’American School of Milan e si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dopodiché si è recato in America per perfezionare i suoi studi. A differenza del padre, Edoardo è legato al mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte, in regia. Ha infatti lavorato per show di successo tra cui anche Lo show dei record. Nel 2020 Edoardo ha fatto il regalo più desiderato a suo padre, quello di farlo diventare nonno per la prima volta dell’unica nipote, Virginia. Edoardo l’ha avuta insieme alla sua amatissima compagna e giornalista Ginevra Piola. La bambina è stata chiamata così proprio in onore del nonno, che come forse non tutti sanno, nella realtà si chiama Virginio.

E voi conoscevate Edoardo, l’unico figlio di Gerry Scotti?