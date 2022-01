Beautiful, sapete chi è il doppiatore di Eric Forrester? È un famoso attore di CentoVetrine; ecco chi presta la voce allo stilista.

Diciamolo, è lui il protagonista assoluto di Beautiful! Quello che fa parte della soap sin dalla primissima puntata, interpretato sempre dallo stesso attore. Parliamo di Eric Forrester, il personaggio centrale della soap opera americana. È lui il fondatore della Forrester Creations, la casa di moda attorno alla quale nascono tutti gli intrighi dei familiari. A vestire i panni di Eric è, dal 1987, John McCook, ma sapete chi è il suo attuale doppiatore italiano?

A dare la voce ad Eric nel nostro Paese è un attore molto famoso, che abbiamo visto per diversi anni anche in CentoVetrine, seguitissima soap di Canale 5. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

LEGGI ANCHE —->In Beautiful era Rick Forrester, oggi ha rivoluzionato il suo look: irriconoscibile

Chi è il doppiatore italiano di Eric Forrester in Beautiful? Lo abbiamo amato in CentroVetrine

Insieme a Katherine Kelly Lang, che interpreta Brooke Logan, John Mc Cook è l’unico attore presente in Beautiful sin dalla prima puntata, di 35 anni fa. Oltre a loro due, infatti, ci sono altri protagonisti storici della soap, come Ridge o Thorne, ma i personaggi sono stati interpretati da diversi attori. Eric, invece, ha sempre lo stesso volto, ma cosa sappiamo dell’attuale voce? Ebbene, il doppiatore italiano dello stilista lo conosciamo molto bene!

Oltre ad essere un grande doppiatore è infatti anche un attore molto famoso. Si tratta di Luca Biagini, famoso soprattutto per essere il doppiatore principale di John Malkovich. Come attore, è diventato famoso al grande pubblico grazie al ruolo di Edoardo Della Rocca nella soap opera CentoVetrine, dal 2005.

Per quanto riguarda il doppiaggio in Beautiful, Luca è la voce di Eric Forrester dal 2008, in seguito alla scomparsa di Oreste Rizzini, che ha doppiato John Mc Cook dal 1990.

LEGGI ANCHE —–>Sono passati quasi 20 anni: la ricordate in Beautiful? Fece innamorare ben due protagonisti

E voi appassionati di Beautiful, conoscevate questa curiosità sul mitico Eric Forrester? Tenetevi forte perché arriveranno colpi di scena incredibili per il famoso stilista… e non saranno solo belle sorprese.