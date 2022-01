GF Vip, Delia Duran parla dopo la diretta di ‘amore libero’ ma Barù sbotta: “Questa è tutta una ‘parac****a”.

Nella puntata del GF Vip di venerdì 28 gennaio abbiamo visto al centro dell’attenzione ancora una volta il rapporto tra Alex, Delia e Soleil. La moglie dell’attore, entrata in casa da qualche settimana, ha raccontato nei giorni scorsi il rapporto con suo marito.

Prima ha confessato che a lei piacciono anche le donne e che ne è molto attratta. Subito dopo, ha rivelato che quando parla di amore libero, e anche Alex, si riferisce al fatto che a loro capita di avere rapporti intimi anche insieme ad un’altra donna, senza gelosie. In puntata, è stato affrontato questo concetto e anche l’attore ha confermato. Dopo la diretta, però, Delia è tornata a parlare di quanto discusso e Barù, che abbiamo già visto più volte scontrarsi con lei, non le ha mandate a dire e ha espresso il suo fermo pensiero.

GF Vip, Delia Duran torna sul concetto di ‘amore libero’, Barù sbotta: “E’ tutta una parac****”

Delia Duran ha spiegato in settimana il concetto di ‘amore libero’, concetto che più volte era stato manifestato da Alex Belli. L’ex concorrente non aveva mai spiegato bene cosa volesse dire. Adesso, però, è stata sua moglie a mettere in chiaro la situazione.

La modella ha detto che per amore libero intende anche il fatto di aver avuto e di avere rapporti con Alex ma anche con un’altra donna. Anzi, nei giorni precedenti, ha confessato di essere molto attratta dalla figura femminile. Nella puntata di venerdì, l’attenzione è caduta sul significato riportato da Delia di ‘amore libero’, confermato anche da Alex. Dopo la diretta, la donna parlando con gli altri in camera, dove era presente anche Barù, ha avuto una discussione con lui. Sappiamo che il concorrente non ha mai visto in positivo questa situazione.

Barù ha infatti esclamato, ormai stanco: “Quindi ora siete paladini del mondo gay, ma non è vero. E’ tutta una parac****! Vai a parlare a tutti ‘sai io sono pro’… mi puzza tutto, basta amore libero, non è libero! Sudore, sangue, lacrime, l’amore ha un prezzo, non è libero!” e Delia ha risposto: “No Barù, aspetta! L’amore libero è per noi amare lo stesso genere, la complicità”. Il concorrente ha concluso dicendo: “E allora vai da Alex, non stare qui”. Sembrerebbe che Barù non la pensi esattamente come Delia.